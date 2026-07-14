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INCIDENT U ZAGREBU

Studenta vojnog učilišta brutalno pretukli zbog tetovaže Torcide. Oglasio se DORH

Piše 24sata,
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Studenta vojnog učilišta brutalno pretukli zbog tetovaže Torcide. Oglasio se DORH
ILUSTRACIJA | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Prema sumnjama tužiteljstva, petorica su po prethodnom dogovoru 27. svibnja na području Zagreba na prijevaru dovela 32-godišnjaka na parkiralište iza jednog ugostiteljskog objekta...

Trojica punoljetnika i dvojica maloljetnika osumnjičeni su za pokušaj teškog ubojstva muškarca (32) u Zagrebu, izvijestio je DORH. Sumnja se da su ga krajem svibnja namamili na parkiralište iza ugostiteljskog objekta, brutalno pretukli zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, opljačkali i pobjegli.

Riječ je o napadu na 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta, koji se dogodio nedaleko kafića na Horvaćanskoj cesti. Do sada su uhićena četvorica od ukupno petorice osumnjičenih, a posljednji od njih, Ivan L., završio je u istražnom zatvoru nakon što su ga istražitelji identificirali analizom snimki videonadzora.

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DORH navodi da su osumnjičeni trojica punoljetnih hrvatskih državljana, rođena 1990., 2006. i 2006. godine, te dvojica maloljetnika, rođena 2008. i 2010. godine. Prema sumnjama tužiteljstva, petorica su po prethodnom dogovoru 27. svibnja na području Zagreba na prijevaru dovela 32-godišnjaka na parkiralište iza jednog ugostiteljskog objekta.

DORH tvrdi da su ga ondje, motivirani mržnjom i netrpeljivošću zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, napali s namjerom da ga ubiju i opljačkaju. Snažno su ga udarali rukama i nogama po glavi i tijelu, zbog čega je pao na pod i izgubio svijest.

Nakon toga su mu uzeli novac i mobitel te pobjegli. Pretučeni muškarac je zbog brojnih teških ozljeda zadržan na bolničkom liječenju.

Prema ranijim informacijama iz istrage, napadnuti 32-godišnjak ispričao je da je te večeri bio u kafiću i ostao bez cigareta. Mladiće za susjednim stolom zamolio je cigaretu, a oni su mu odgovorili da u automobilu imaju više kutija i rekli mu da pođe s njima van. Nedaleko automobila uslijedio je napad.

"Nikakvih razmirica između nas nije bilo, pa jedino što bi mogao biti motiv je moja velika tetovaža s oznakom Torcide na ruci", ispričao je istražiteljima.

Snimke nadzornih kamera, koje su korištene kao dokazi, potvrdile su brutalnost napada. Napadači su 32-godišnjaku, dok je bio na tlu, nogama gnječili glavu i nastavili ga udarati. Osim što su ga pretukli, ukrali su mu novčanik u kojem je bilo 100 eura i vojna iskaznica te mobitel.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu ispitalo je trojicu punoljetnih osumnjičenika i protiv njih otvorilo istragu zbog sumnje u teško ubojstvo u pokušaju. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog tužiteljstva i odredio im istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Za dvojicu maloljetnika Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici podnijeli su nadležnim sudovima prijedloge za ispitivanje. Za obojicu je također predloženo određivanje istražnog zatvora.

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