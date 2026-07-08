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Otvoren natječaj za studentske domove u Zagrebu...

Piše HINA,
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Otvoren natječaj za studentske domove u Zagrebu...
Foto: Studentski centar Zagreb
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Studentski centar (SC) u Zagrebu raspisao je natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za akademsku godinu 2026./2027., koji će biti otvoren do 24. srpnja

Studentski centar (SC) u Zagrebu raspisao je natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima za akademsku godinu 2026./2027., koji će biti otvoren do 24. srpnja, a prijave će se ove godine prvi put provoditi u potpunosti digitalnim putem.

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Natječaj je namijenjen studentima u redovitom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje, a provodi se sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na subvencionirano stanovanje, naglasili su iz SC-a u priopćenju. 

Studenti će prijave podnositi putem mrežne aplikacije Studentskog centra, dok će dokumentaciju koju sustav ne može automatski preuzeti učitati sami, nakon čega će je obraditi operateri.

Zbog obnove smještajnih kapaciteta u 5. i 6. paviljonu Studentskog doma Stjepan Radić te 8. paviljonu Studentskog doma Lašćina, uz mjesta predviđena kvotama Ministarstva bit će dodijeljeno i 906 subvencija za privatni smještaj u iznosu od 152 eura mjesečno.

Prema konačnoj rang-listi pravo na smještaj u studentskim domovima ostvarit će 6.097 studenata, dok će prvih 906 studenata ispod bodovne granice dobiti subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca.

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Studenti koji ostvare pravo na mjesto u studentskom domu neće moći istodobno primati subvenciju za privatni smještaj. Ako student koji prima subvenciju naknadno useli u studentski dom, pravo na subvenciju prestaje od mjeseca useljenja, a potpora prelazi na sljedećeg studenta s liste čekanja, naglasili su. 

Privremena rang-lista bit će objavljena 17. kolovoza na mrežnim stranicama Studentskog centra i oglasnoj ploči u Savskoj 25. Rok za podnošenje prigovora iznosi osam dana, a odgovori će biti objavljeni do 9. rujna, nakon čega će biti formirana konačna rang-lista.

Studenti će odmah po objavi rezultata moći rezervirati smještaj, a useljenje će biti moguće do 21. rujna. Za one koji do tog roka ne budu rezervirali mjesto ili se ne budu uselili u dom, smatrat će se da su odustali od smještaja.

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Studenti koji ostvare pravo na subvenciju za privatni smještaj ugovore sa Studentskim centrom potpisivat će tijekom listopada.

Studentski centar također je najavio natječaj tijekom studenoga za potporu studentima koji stanuju kod privatnih stanodavaca na području Zagreba i Zagrebačke županije. Tim će se natječajem dodjeljivati potpora od 60 eura mjesečno za 800 studenata koji ne ostvare pravo ni na studentski dom ni na subvenciju od 152 eura. Pravo na tu potporu neće imati studenti smješteni u učeničkim domovima.

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