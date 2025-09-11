Obavijesti

HLADNOKRVNO UBOJSTVO

Bolesne izjave studenata o Charlieju Kirku: 'Bilo je vrijeme, sve se događa s razlogom'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: X/screenshot

Aktivist i desničar Charlie Krk hladnokrvno je ubijen u utorak na skupu u Utahu. Smrt Trumpovog suradnika podijelila je javnost, dok se jedan dio ljudi zgraža i osuđuje ovaj napad, bilo je i onih koji nisu iznenađeni ovime što se dogodilo.

Društvenim mrežama šire se reakcije nekih američkih studenata. Na pitanje kako se osjećaju oko toga, ponudili su razne odgovore.

- Sretna sam zbog toga, doviđenja - kratko je odgovorila jedna studentica.

- Ne želim se uvući u to, ali bio je mizoginist. Odvratna osoba s isto takvim stavovima - poručila je druga i dodala:

- Stvari se događaju s razlogom.

Jedna studentica čak je rekla da je 'Bilo vrijeme da je netko to učinio'. Bilo je i onih koji su Kirka branili, ali i osudili druge.

- Ljevica je posijala toliko mržnje i isprala ljudima mozak da rade gluposti. Oni će sada okrenuti priču i reći da je on širio mržnju pa da je zaslužio smrt - smatra jedan.

- Užas je to što se dogodilo. On je bio nečiji otac - ispričao je još jedan.

- Okupljao je tisuće ljudi i davao prostora za debatu. Bio je u nekim stvarima ispravan.

Bojazan od većih nereda

S druge strane, američki političari oštro osuđuju ovaj atentat. Trump je Kirka nazvao legendarnim i obećao veliku potragu za počiniteljem.

Stručnjaci strahuju da će ovo rasplamsati već podijeljenu zemlju i izazvati još više nemira.

- Ovaj događaj je užasavajući, alarmantan, ali ne nužno iznenađujući - rekao je Mike Jensen, istraživač sa Sveučilišta Maryland, koje prati takvo nasilje u bazi podataka o terorizmu od 1970. godine. U prvih šest mjeseci SAD je doživio oko 150 politički motiviranih napada - gotovo dvostruko više nego u istom razdoblju prošle godine, rekao je Jensen.

- Mislim da se trenutno nalazimo u vrlo, vrlo opasnoj situaciji koja bi vrlo lako mogla eskalirati u šire građanske nemire ako s tim ne suočimo - rekao je Jensen.

- Ovo bi apsolutno moglo poslužiti kao svojevrsna točka paljenja koja će potaknuti još više toga - dodao je.

