'Stvorili smo precizan test koji otkriva tko je prebolio koronu!'

Britanski Independent prenosi kako su znanstvenici u Edinburghu iz tvrtke Quotient razvili 'brze i precizne' serološke testove na antitijela koja se razviju nakon što je osoba preboljela korona virus te da dnevno mogu provesti 36.000 testiranja.

Testiranje traje 35 minuta i ima 99,8 posto točnost, a svrha mu je utvrditi tko se zarazio i oporavio od Covida-19, kao i je li razvio antitijela.

U tvrtci zasad postoji 12 dijagnostičkih strojeva, a do kraja godine se nadaju da će ih imati još 20.

Franz Walt, izvršni direktor Quotienta, koji je 2003. vodio laboratorij u kojemu je razvijen prvi test za Sars kaže da su vrlo ponosni što su razvili tako brz i precizan test.

Quotient CEO Franz Walt appears on @CNNMoneyCH to discuss Quotient, transfusion diagnostics, and the company's recent capital raise. https://t.co/mMpzrHqR0D #FutureMadePossible #QuotientBD