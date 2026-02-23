Sud blokirao objavu izvješća Jacka Smitha o Trumpu i povjerljivim dokumentima

Sutkinja je u ponedjeljak trajno blokirala objavu istražnog izvješća bivšeg posebnog savjetnika Jacka Smitha vezano uz slučaj da je Donald Trump navodno zadržao povjerljive dokumente nakon što je napustio Bijelu kuću 2021. godine, u skladu sa zahtjevom američkog predsjednika.

Nakon što je Donald Trump osvojio drugi mandat u studenom 2024., Jack Smith obustavio je dva savezna postupka koja je vodio protiv njega, jedan zbog nezakonitih pokušaja poništavanja rezultata izbora 2020., a drugi zbog povjerljivih dokumenata, u skladu s praksom ministarstva pravosuđa da se ne procesuira aktualni predsjednik.

Sutkinja Aileen Cannon presudila je u ponedjeljak da bi "otkrivanje nejavnih dokumenata bilo suprotno temeljnim načelima pravičnosti i pravde", napominjući da "bivši optuženici u ovom slučaju i dalje uživaju presumpciju nevinosti".

"Sud ima poteškoća s pronalaženjem slučaja u kojem je bivši posebni savjetnik objavio izvješće nakon pokretanja kaznenog postupka koji nije rezultirao osuđujućom presudom", dodala je sutkinja koju je Trump imenovao u svom prvom predsjedničkom mandatu.

Donald Trump optužen je u ovom slučaju da je čuvao povjerljive dokumente u svojoj rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi nakon što je napustio Bijelu kuću u siječnju 2021. i da je opstruirao napore da se oni pronađu. Republikanski milijarder poriče te optužbe.

Prije godinu dana, u svom završnom izvješću o slučaju miješanja u izbore, Jack Smith je rekao da je uvjeren da bi Trump bio osuđen da "nije osvojio izbore i da se nije vratio na predsjedničku dužnost".