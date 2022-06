Sud će odbaciti tužbu Maje Đerek protiv Banožića: 'Njegova odvjetnica je vikala na mene'

Sutkinja koja vodi proces između Maje Đerek i ministra Marija Banožića, kojeg je zviždačica tužila za klevetu, najavila je obustavu postupka, kaže nam Đerek.

Podsjetimo, zviždačica je tužila ministra obrane jer ju je u javnim istupima prozvao "zviždaljkom interesnih skupina" nakon njenih svjedočanstava o malverzacijama s državnim nekretninama.

Sutkinja Lidija Altarac, ispričala nam je Đerek, najavila je danas da će obustaviti postupak jer Banožiću nije na vrijeme skinut imunitet.

- Podnijela sam tužbu u roku, rok je inače tri mjeseca od dana navodnog počinjenog djela. Podnijela sam je 28. travnja zbog izjava s kraja siječnja. Sud me pozvao krajem svibnja, a zaprimila sam poziv početkom lipnja. Predala sam na Vladu prošli tjedan zahtjev za skidanjem imuniteta Banožiću. Pravno gledano, stvar je u tome da sutkinja ne mora odbaciti tužbu, to ne stoji nigdje u zakonu. U Zakonu o vladi piše da se postupak ne može voditi bez prethodnog odobrenja vlade, a ne da se ne može pokrenuti bez prethodnog odobrenja vlade. Nema roka. Dakle, sutkinja je trebala dati rok pa i sama pozvati Vladu da se očituje. Nigdje ne piše da to trebam ja učiniti - kaže nam Đerek.

Dodaje da je sutkinja zapravo dopustila Vladi da se uopće ne očituje o skidanju imuniteta ako će odbaciti tužbu te da se ovako Banožić može skrivati iza imuniteta.

- Banožić se uopće nije pojavio. Njegova odvjetnica Ksenija Vržina je vikala na mene u sudnici. Nazvala me političarkom i rekla mi da začepim. Tražila sam od sutkinje da je kazni - kaže nam zviždačica.

- Odvjetnica je argumentirala da su mi bila dovoljna tri mjeseca da tražim skidanje imuniteta jer sam pravnica i "političarka", iako u zakonu ne postoji rok. Osim toga, zašto bih tražila skidanje imuniteta dok me sud nije pozvao? Nisam dobila dovoljno vremena. Sud je išao u korist praksi da ministar može govoriti što hoće protiv građana - kaže Đerek i dodaje da sutkinja ne želi dati dodatni rok te je najavila obustavljanje cijelog postupka.

Đerek će se, kaže nam, žaliti i iskoristiti sve legalne pravne lijekove.

