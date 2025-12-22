Sud će sutra objaviti presudu ubojici iz Prečkog, evo kolika mu kazna prijeti za taj zločin

Tri mjeseca od početka suđenja 19-godišnjem ubojici iz Prečkog, sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu, sutra 23. prosinca u 12 sati objaviti će nepravomoćnu presudu 19-godišnjaku, kojega se tereti za ukupno 55 kaznenih djela. Među njima su teško ubojstvo djeteta, četiri pokušaja teškog ubojstva te 50 kaznenih djela povrede prava djeteta.

Za stjecaj tako teških kaznenih djela moguće je izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 50 godina, no budući da je u pitanju mlađi punoljetnik sud će morati uzeti u obzir i njegovu zrelost u odnosu na dob i hoće li u konkretnom slučaju primijeniti odredbe Kaznenog zakona ili Zakona o sudovima za mladež.

Zbog povrede interesa maloljetnih žrtava tužiteljstvo je zatražilo da se suđenje zatvori za javnost dok je branitelj okrivljenog smatrao da u cilju zaštite maloljetnih žrtava medije treba isključiti samo s određenih dijelova rasprave.

Sudsko vijeće odlučilo je da se sa suđenja u cijelosti isključuje javnost zbog zaštite 54 žrtve izuzetno niske kronološke dobi, kako ne bi bilo dodatnih štetnih posljedica na njihov psihofizički razvoj.

Ubojicu iz Prečkog na početak suđnja za zagrebačkom sudu doveli su pod jakim mjerama osiguranja. Imao je lisice na rukama i lance na nogama, a na ročište su došli i odvjetnici oštećenih te dio roditelja.

Optužnica, koju je podiglo zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) tereti okrivljenika da je 20. prosinca prošle godine, "u vrijeme nastave došao do zagrebačke osnovne škole, s unaprijed stvorenom namjerom da liši života djecu i djelatnike škole i svjestan da se radi o djeci niske kronološke dobi koja mu se nisu u stanju fizički oduprijeti".

Potom je, stoji u optužnici podignutoj početkom srpnja ove godine, ušao prostorije škole gdje je nožem napao učiteljicu i djecu. Prilikom napada jedno je dijete smrtno stradalo, dok su učiteljica i troje djece u napadu zadobili teške tjelesne ozljede.

Zagrebački ŽDO je u optužnici predložio produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika kojemu ne navodi dob i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i jer je riječ o kaznenom djelo kod kojeg su okolnosti počinjenja osobito teške i za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora.