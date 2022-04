Sud će u srijedu odlučiti oko žalbe Uskoka u slučaju Pinjuh

Uskok je uložio žalbu na odluku suca istrage osječkog Županijskog suda o neodređivanju pritvora uhićenom načelniku općine Čeminac Zlatku Pinjuhu, a odluka izvanraspravnog vijeća o žalbi očekuje se u srijedu, doznaje se u utorak na osječkom sudu.

Sudac istrage u petak je ocijenio je da se nisu stekle sve potrebne okolnosti za određivanje istražnog zatvora, posebice što se tiče mogućnosti ponavljanja kaznenog djela, a u obzir je uzeta i činjenica da je Pinjuh do sada neosuđivan.

Umjesto istražnog zatvora, zbog bojazni od utjecaja na svjedoke, zabranjeno mu je približavanje svjedocima na manje od 50 metara te da ih kontaktira izravno ili posredno preko drugih osoba, a upozoren je da će mu u slučaju nepridržavanja mjera biti određen istražni zatvor.

Glasnogovornik suda Miroslav Rožac kazao je Hini da su za nadzor mjera opreza zaduženi djelatnici policijske postaje Beli Manastir, koji su svjedoke upozorili o izrečenim mjerama, a u slučaju da ih svjedoci obavijeste o kršenju mjera, dužni su izići na teren, utvrditi činjenice te o tome sačiniti izvješće.

Dodao je kako je uz žalbu Uskoka priloženo i popratno policijsko izvješće, o čijem sadržaju nije mogao govoriti, dodavši kako će o svemu odlučivati nadležno izvanraspravno vijeće.

Svjedokinje kojima se ne smije približavati izmjestio u staru općinsku zgradu

Neslužbeno se doznaje da je Pinjuh, kako bi pokušao ispoštovati izrečene mjere opreza, dvije svjedokinje, zaposlene u općini izmjestio u bivšu zgradu općinske uprave koja se već dulje vrijeme ne koristi.

Oporbeni vijećnik Općinskog vijeća Čeminca Matko Perković u izjavi Hini ocijenio je da je osumnjičeni načelnik, kojemu su izrečene mjere opreza, tako mjere opreza zapravo izrekao svjedokinjama, odnosno djelatnicama, koje su u istrazi tvrdile da ih je prisiljavao na lažno svjedočenje.

On ih je zapravo kaznio, želeći pokazati da njemu nitko ništa ne može, da je on taj koji određuje tko će što raditi i tko će biti pod mjerama. To su njegove metode kojima se konstantno služi, rekao je Perković.

Uskok je je pokrenuo istragu protiv Pinjuha, njegovih sinova Marka i Ivana, zaposlenice općine zadužene za knjigovodstvo te zaručnice njezina sina pod sumnjom da su, na Pinjuhov poticaj, počinili niz malverzacija na štetu te baranjske općine.

Terete ih za sprječavanje dokazivanja, zloporabu položaja i ovlasti te poticanje i pomaganje u tom nedjelu.

