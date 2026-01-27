Obavijesti

Sud odbio Ministarstvo: Pao sporni prostorni plan u Zadru, ništa od hotela na 11 lokacija

Zadar: 7. Sjednica Gradskog vijeća Grada Zadra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Oporbena većina u Gradskom vijeću u veljači prošle godine stavila je izvan snage izmjene gradskog Prostornog plana, čije je donošenje bilo u tijeku

Visoki upravni sud odbio je zahtjev Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine da se ukine odluka Gradskog vijeća Zadra kojom su V. izmjene Prostornog plana uređenja Zadra stavljene izvan snage, izvijestio je u utorak SDP-ov gradski vijećnik Daniel Radeta.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine osporavalo je proceduralnost odluke Gradskog vijeća, u kojoj je bilo napisano da "stupa na snagu danom donošenja". 

Oporbena većina u Gradskom vijeću u veljači prošle godine stavila je izvan snage izmjene gradskog Prostornog plana, čije je donošenje bilo u tijeku, a kao razlog su naveli nezadovoljstvo s više predloženih izmjena kojima se namjeravalo na novi način pogodovati dijelu krupnih građevinskih investitora.

Visoki upravni sud u presudi je utvrdio da je u odluci Gradskog vijeća sporan samo dan njena stupanja na snagu tako da se u tom slučaju "primjenjuje opće pravilo po kojem je opći akt stupio na snagu osmi dan od dana njegove objave".

Odluku Visokog upravnog suda komentirao je Radeta, ustvrdivši da je Visoki upravni sud "potvrdio ono što smo od početka tvrdili - naša odluka bila je zakonita, odgovorna i od iznimnog javnog interesa“.

Ustvrdio je da su stavljanjem izvan snage Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zadra zaustavili pokušaj trajne devastacije prostora, donesen bez poštivanja novih zakonskih standarda i bez stvarne brige za grad i njegove građane.

Tom presudom, kaže Radeta, jasno je poručeno da prostor nije ničije privatno vlasništvo, da se njime ne upravlja dekretima i političkim dogovorima iza zatvorenih vrata, nego u skladu sa zakonom i javnim interesom.

"Ovim aktom trajno zatvaramo priču o hotelsko-stambenim kompleksima u Zadru na 11 lokacija koje su bile predviđene V. izmjenama, a gradska uprava i gradonačelnik Šime Erlić sada su obavezni sve buduće izmjene Prostornog plana Zadra uskladiti s novim pozitivnim propisima o prostornom planiranju - bez iznimki i bez zaobilaženja zakona“, ustvrdio je Radeta.

