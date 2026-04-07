Sud odlučio: Istospolni parovi u Hrvatskoj imaju pravo na posvajanje djece bez blokada

Upravni sud u Zagrebu pravomoćnom presudom potvrdio je da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati, već se moraju provesti do kraja u skladu s najboljim interesom djeteta, izvijestili su iz udruge Dugine obitelji. Presuda kojom se poništavaju odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, ističu u udruzi Dugine obitelji, donesena je 11. veljače, a postala je pravomoćna 6. ožujka. Riječ je o slučaju u kojem je žena željela posvojiti dijete svoje životne partnerice, u situaciji koja je pravno usporediva s brojnim primjerima u heteroseksualnim obiteljima, primjerice kada jedan partner posvaja dijete drugog partnera nakon razvoda ili smrti biološkog roditelja.

Sud je utvrdio da ne postoji pravna osnova za isključivanje životnih partnera iz postupka posvojenja i zaustavljanja procedure, osobito kada je osoba već prošla stručnu procjenu i upisana u registar potencijalnih posvojitelja, ističu u udruzi.

"Ova odluka dolazi nakon višegodišnjeg pravnog procesa koji je pokazao kako institucije, unatoč ranijim sudskim odlukama, nastavljaju ograničavati prava istospolnih parova u praksi", navodi se u priopćenju. Dodaje se i kako su još 2021. sudovi potvrdili da istospolni parovi imaju pravo pristupiti procjeni za posvojitelje, a 2022. Visoki upravni sud tu je odluku učinio pravomoćnom.

"Unatoč tome, Ministarstvo je kroz administrativne odluke i dalje onemogućavalo posvojenja. Obustavilo je postupak posvojenja u ovom konkretnom slučaju, i odbilo žalbu, sve dok nakon dugog sudskog procesa Upravni sud nije poništio takve odluke i naložio ponovno postupanje. To znači da nadležna tijela sada moraju ponovno provesti postupak i donijeti odluku uzimajući u obzir pravno shvaćanje suda, bez isključivanja podnositeljice zbog njezina statusa životne partnerice", ističu iz udruge.

Pojašnjavaju i kako u obrazloženju presude sud ističe da nije dopušteno različito postupanje prema osobama samo na temelju njihove seksualne orijentacije. Također, naglašava se da životni partneri moraju biti tretirani jednako kao bračni i izvanbračni drugovi, te da upis u registar posvojitelja mora imati stvarni pravni učinak i zaključuje kako, u praksi, to znači da institucije više ne mogu odbijati zahtjeve isključivo zbog toga što se radi o životnom partnerstvu.

Ovo je prvi pravomoćno okončani slučaj u kojem je sud otvorio put posvojenju djeteta partnera u istospolnoj obitelji u Hrvatskoj, no nije jedini takav postupak, te je trenutačno više sličnih slučajeva u tijeku pred hrvatskim sudovima, ističu iz udruge.

“Očekujemo da će ova presuda konačno zaustaviti praksu administrativnih blokada i omogućiti da se svaki slučaj procjenjuje prema dobrobiti djeteta, a ne prema tome tko su roditelji”, zaključio je Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji.