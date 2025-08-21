Obavijesti

NEPALCI U PROBLEMIMA

Sud omogućio Donaldu Trumpu ukidanje zaštite od deportacije za više od 60.000 imigranata!

Piše HINA,
Sud omogućio Donaldu Trumpu ukidanje zaštite od deportacije za više od 60.000 imigranata!
Nalog odmah ukida zaštitu za Nepalce, koja je istekla 5. kolovoza. Zaštita za državljane Hondurasa i Nikaragve prestat će vrijediti 8. rujna

Savezni žalbeni sud u srijedu je omogućio administraciji predsjednika Donalda Trumpa da ukine privremenu zaštitu od deportacije i poništi radne dozvole za više od 60.000 imigranata iz Srednje Amerike i Nepala.

Odluka Žalbenog suda Sjedinjenih Država za Deveti okrug omogućuje vladi ukidanje statusa privremene zaštite za imigrante iz Nikaragve, Hondurasa i Nepala, dok se pred sudom vodi postupak protiv te politike. Trojica sudaca koji su potpisali nalog nisu naveli pravno obrazloženje.

Nalog odmah ukida zaštitu za Nepalce, koja je istekla 5. kolovoza. Zaštita za državljane Hondurasa i Nikaragve prestat će vrijediti 8. rujna.

TRUMPOVA IDEJA Trump želi ogradu na granici s Meksikom obojiti u crno: 'Tako će biti prevruće za penjanje...'
Trump želi ogradu na granici s Meksikom obojiti u crno: 'Tako će biti prevruće za penjanje...'

Glasnogovornica američkog Ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin izjavila je da će odluka pomoći u vraćanju integriteta imigracijskom sustavu i spriječiti da se status privremene zaštite koristi poput sustava azila.

Ahilan Arulanantham iz Centra za imigracijsko pravo i politiku UCLA-e, jedne od organizacija koje su podnijele tužbu, kritizirao je sud zbog nedostatka obrazloženja i rekao da odluka "jednostavno odobrava vladinu poziciju moći“.

Okružna sutkinja Trina L. Thompson u srpnju je privremeno onemogućila administraciju da ukine zaštitu od deportacije u oštro sročenoj presudi, u kojoj je utvrdila da je odluka vlade vjerojatno bila motivirana "rasnom netrpeljivošću".

