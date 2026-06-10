Visoki kazneni sud potvrdio: Branimir Glavaš je ratni zločinac

Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne. Potvrđenom presudom uz Glavaša je na četiri godina zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine.

Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvoro optuženika proglašeno krivima za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, priopćio je u srijedu Visoki kazneni sud. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud donesena je 27. listopada 2023. nakon ponovljenog postupka na zagrebačkom Županijskom sudu.

Na prvom suđenju 2009. Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje za zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud. Glavaš je do tada odradio i većinu osmogodišnje kazne u zatvorima u BiH gdje je otišao uoči izricanja prve presude. No Ustavni sud je u siječnju 2015. ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu te je suđenje Glavašu i njegovim suoptuženicima ponovno započelo 2017., a koje je još jednom iz početka krenulo u listopadu 2021.

Vrhovni sud je početkom 2020. ukinuo odluku izvanraspravnog vijeća zagrebačkoga Županijskog suda iz ožujka 2019. prema kojoj se ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka njegovim suoptuženicima.

Iako je na poslednjem suđenju 2023. nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora Glavaš je iz zgrade suda tada izašao slobodan, a prema pojašnjenju suca Dražena Kevrića istražni zatvor Glavašu nije određen zbog odluke Ustavnog suda iz 2015. prema kojoj je već odslužio pet godina, dva mjeseca i 27 dana kazne.