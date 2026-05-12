Sud presudio u korist doktorice Belac-Lovasić: Otkaz u KBC-u Rijeka bio je nedopušten...

Izvanredni otkaz bivšoj predstojnici Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka Ingrid Belac-Lovasić iz kolovoza 2022. godine je bio nedopušten, pravomoćna je presuda Županijskog suda u Bjelovaru, izvijestila je u utorak Belac-Lovasić.mNa Županijskom sudu u Bjelovaru, na kojem se vodio ovaj postupak, potvrđeno je i da se Belac-Lovasić mora vratiti na posao u KBC Rijeka. "Četiri godine su me pokušavali slomiti, diskreditirati lažima i optužiti podmetnutim lažnim dokazima, a sve kako bi me uklonili iz sustava. Sada je gotovo, istina je pobijedila i ja se vraćam svojem poslu, svojim pacijentima i svojem dostojanstvu“, rekla je Belac-Lovasić.

Bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju dobila je otkaz 4. kolovoza 2022. zbog, kako je navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama, te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a. Uz nju otkaz su dobile i Vlasta Predovan, tadašnja glavna sestra te medicinska sestra Dinka Milinković.

"U iscrpljujućem sudskom postupku dokazala sam da je sve za što su me teretili laž i konstrukt u najgorem udbaškom stilu. Srećom, hrvatska policija i sudovi profesionalno su obavili svoj dio posla i unatoč otezanju i manipulacijama pravne zastupnice KBC-a, donijeli pravednu presudu“, istaknula je Belac-Lovasić.

Ustvrdila je da cijeli slučaj protiv nje "iz osvete zakuhala pomoćnica ravnatelja za kvalitetu Renata Dobrila–Dintinjana, uz blagoslov ravnatelja Alena Ružića i predsjednika Upravnog vijeća Željka Plazonića".

"Renatu Dobrila–Dintinjana sam 2015. godine naslijedila na mjestu predstojnice Klinike za radioterapiju i onkologiju. Nikad se nije pomirila s tom smjenom pa je, nakon što je na čelo KBC-a došla nova uprava, odlučila pod svaku cijenu preuzeti moje mjesto, ne birajući sredstva. Nadam se da će na kraju odgovarati za sve što je učinila Dinki, Vlasti i meni“, naglašava Belac-Lovasić.

Kaže kako nije bilo lako izdržati cjelogodišnji mobing u periodu prije otkaza, kao i sve laži koje su o njoj plasirali u medije nakon otkaza, ali "cijelo vrijeme sam vjerovala da će pravda ipak na kraju pobijediti, a da ću se ja vratiti svojem poslu i pacijentima koji mi svo vrijeme daju veliku podršku."

"Njihova vjera u moju nevinost i podrška moje obitelji pomogli su mi da izdržim sve strahote koje su mi priredili“, dodala je.

Nepravomoćno je izvanredni otkaz Belac-Lovasić proglašen nedopuštenim u srpnju 2025. na Općinskom sudu u Rijeci.

KBC Rijeka je protiv Belac-Lovasić i dvije medicinske sestre podnio i kaznenu prijavu zbog zlouporabe položaja i ovlasti te odavanja tajnih podataka, ali je ŽDO u Rijeci 2024. odbacilo tu kaznenu prijavu.

Bivša glavna sestra Vlasta Predovan i sestra Dinka Milinković još uvijek čekaju presude koje se očekuju do kraja svibnja ove godine.