Otpuštene djelatnice KBC-a su iznijele svoju priču: Da nije tragično, grohotom bi se smijali

Sve što se meni i sestrama stavlja na teret je konstrukcija i laž, motivirana osobnim interesima. Iza ove ružne priče stoje tri osobe: predsjednik vijeća prim. Plazonić, ravnatelj Ružić i pomoćnica ravnatelja prof. Dobrila-Dintinjana, koja prema meni i sestri Vlasti već duže iskazuje patološku mržnju i netrpeljivost. Zbog toga sam od ravnatelja još u srpnju 2022. zatražila institucijsku zaštitu u tri navrata te podnijela i zahtjev za zaštitu dostojanstva radnika, rekla je u ponedjeljak na konferenciji sindikata radnika bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC-a Rijeka Ingrid Belac-Lovasić, koja je, uz medicinsku sestru Dinku Milenković i bivšu glavnu sestru Vlastu Predovan, prošli tjedan uručeni izvanredni otkazi zbog neprikladnog skladištenja onkoloških lijekova, što je, tvrdi uprava, rezultiralo velikom materijalnom štetom za navedenu bolnicu.

Podsjetimo, izvanredni otkazi uručeni su im zbog navodno višestrukih teških povreda iz radnog odnosa, tj., zbog neodgovarajuće skladištenih i skrivenih lijekova. Naime, u podrumskom skladištu Klinike pronađena je veća količina citostatika kojima je istekao rok trajanja, a po pravilima, ti bi se lijekovi u slučaju neiskorištenosti morali vratiti bolničkoj ljekarni i pravilno uskladištiti. Osim toga, mediji su neslužbeno doznali i kako su u službenim prostorijama Klinike za radioterapiju i onkologiju pronađene i boce skupog alkoholnog pića te niz drugih predmeta poput komada zlatnog nakita, umjetničkih slika, više od 150 korištenih poklon-vrećica.

'Neki od bolesnika ne dožive primjenu svih propisanih tableta, pa se tako stvori višak'

- Riječ je o kutiji s tabletama onkološke terapije koja nije skrivena ni u kakvom podrumu, već odložena u jedinom skladištu koje imamo na klinici gdje se čuvaju takvi lijekovi, van dometa djece. Kako je došlo do viška i čemu on služi? Dobiveni lijek se dobiva i veže uz ime konkretnog onkološkog bolesnika i samo ga on može primiti. Na žalost, neki od bolesnika, zbog svojeg lošeg općeg stanja, ne dožive primjenu svih propisanih tableta, pa se tako stvori višak. kao i ostatak skupih tableta iz prekinute terapije, tako i oni kojima je istekao rok trajanja, mogu se isključivo zbrinuti i uništiti. Dakle, teza da je pronalaskom viška lijekova počinjena materijalna šteta za bolnicu je potpuno promašena jer oni nisu predviđeni za ponovno korištenje i propisivanje drugim bolesnicima. sad dolazimo i do činjenice da u KBC-u Rijeka ne postoji protokol prema kojem se rukuje s tako nastalim viškom tableta, pa to svako na klinikama rješava prema nahođenju i mogućnostima - ističe Lovasić tvrdeći da se radi o podmetanju.

- Dugo sam u zdravstvenom sustavu pa mogu zamisliti da prim. Plazonić, kojeg je Vlada RH smijenila prošli četvrtak, želio izazvati još jednu nepostojeću aferu, kojom će destabilizirati zdravstveni sustav i stvarati probleme ministru Berošu, s kojim ratuje. Cilj prof. Ružića mi nije sasvim jasan, ali predstavljam da se morao dodvoravati Plazoniću kako bi se održao na mjesto ravnatelja. A cilj Dobrile-Dintinjana je kreiranje mega klinike i preuzimanje kontrole nad svim skupim lijekovima, uz osobni motiv osvete i moje difamacije jer sam odbijala sudjelovati u tome. Zamjerila mi je i što su u moje doba značajno smanjene liste čekanja, prosječan broj hospitalizacije se smanjio, a ishodi liječenja u skladu s kliničkom praksom u RH. No, do pred godinu dana nije bilo, dok profesorica Dobrila nije došla u ravnateljstvo, niti jednog prigovora na moj rad. Više je pritužbi na moj rad bilo u tjedan dana njenog mandata, nego u 29 godina mog rada. Sad su zadovoljni. Na moje mjesto stavili su kolegicu koja u životu nije propisala nijednu onkološku terapiju što je opasan presedan u hrvatskoj onkološkoj praksi - tvrdi bivša predstojnica.

Što se tiče skupocjenog nakita koji je nađen koji je također nađen, sestra Milinković kaže da se također radi o podmetanju, tj. da je riječ o jednoj skromnoj narukvici.

'Narukvica je poklon'

- Narukvica je poklon naše medicinske sestre koja je ujedno i naša onkološka pacijentica. Zgrožena napadima Dobrile Dintinjana na kliniku i predstojnicu, donijela nam je narukvicu, posvećenu od fratra iz njene župe, u znak podrške i želju da izdržimo brutalne napade - kaže Milinković, koja je na riječkoj onkologiji radila 42 godine, a otkaz joj je uručen dan prije nego joj je dijagnosticiran karcinom pluća.

Nadalje, sestra Predovan pojasnila je i situaciju s većim brojem slika koje su nađene u prostoriji na onkologiji.

- Koliko su Dobrila Dintinjana i ravnateljstvo odvojeni od bolesnika i stvarnosti na Klinici, govori i suluda optužba o nekim umjetničkim slikama koje su pronađene skrivene u Klinici? Sastavili su i zapisnik i sve dokumentirali. Problem je u tome što ne znaju da su slike vlasništvo KBC-a Rijeka i da su na zidovima klinike barem 30 godina. Pohranjene su u jednoj prostoriji jer je prof. Lovasić, uz pomoć Grada Opatije i Županije, organizirala bojanje prljavih zidova, pa smo ih sklonili da se ne oštete. Da nije tragično, grohotom bi se smijali - suznih očiju kaže Predovan.

Upitani o alkoholnim pićima koji su također nađeni u spornoj prostoriji, kažu da je riječ o par boca domaćih rakija, koje bi pacijenti donosili, a koje bi se rijetko konzumirale uz zdravicu oko nečijeg ozdravljenja.

'Zna se gdje ključevi stoje'

Bivše djelatnice KBC-a Rijeka tvrde i kako nije istina da su samo one imale ključeve od spornih prostorija gdje su skladišteni lijekovi i nađene slike i narukvica, već te ključeve ima i glavna sestra i "zna se gdje oni stoje".

Predsjednica Sindikata zdravstva Hrvatske, Radmila Čahut Jurišić iz KBC-a Rijeka, ponovila je u ponedjeljak da uz Plazonića smijenjen treba biti i ravnatelj bolnice Alen Ružić koji, kako je rekla, sve radi pod palicom predsjednika upravnog vijeća Plazonića.

"Ovo je dno dna i ne smije se dopustiti da politika bira ljude na čelna mjesta zdravstvenih ustanova. To moraju biti stručni i sposobni ljudi", rekla je Čahut Jurišić.

Istaknula je da su u mandatu Ružića i Plazonića podijeljena čak četiri otkaza, a u prethodnim mandatima otkaza nije bilo.

- Tjeramo liječnike za koje tvrdimo da ih nema. Tjeramo medicinske sestre iz KBC-a. Sestre odlaze u patronažu i inozemstvo. Zar je to nagrada? Te sestre rade duple smjene i posao farmaceuta uz svoj rad. I na koncu dobiju otkaz. I onda se čude kako se nitko ne javlja na natječaj. Rijeka ima 60 medicinskih sestara godišnje. Kada vide što se radi s njihovim kolegicama, radije će otići. Koliko Dinka ima plaću? Šest tisuća kuna, i nakon toliko godina rada izvanredni otkaz, bez prava na otpremninu, naknadu sa Zavoda za zapošljavanje, zar je to nagrada? Pa to je tragedija - rekla je uzrujana Čahut Jurišić.

- Šesnaest medicinskih sestara s predstavnicima sindikata došlo je na sastanak s ravnateljem. Dočekala su nas zaključana vrata. To je socijalni dijalog?", dodala je. Osvrnula se i na provalu u ured profesorice Belac Lovasić. "Što su mislili, da je tamo zlatarnica? Jesu li oni imuni na skupocjene poklone? Pitajte ih - zaključila je Čahut Jurišić.

Njihov govor popraćen je gromoglasnim pljeskom pune dvorane bivših pacijenata, koje su im došle pružiti podršku ističući kako se radi o divnim ženama koje su dale sve od sebe da im pomognu dok su bili na liječenju.

KBC Rijeka: Navodi sestara su neistiniti i to su neosnovane konstrukcije s ciljem osobnih obračuna

Nakon konferencije za medije koje su danas održale bivša predstojnica Klinike onkologije KBC-a Rijeka Ingrid Belac Lovasić, bivša glavna sestra Vlasta Predovan i medicinska sestra Dinka Milinković, kojima su uručeni izvanredni otkazi zbog navodno višestrukih teških povreda iz radnog odnosa, tj., zbog neodgovarajuće skladištenih i skrivenih lijekova, oglasila se uprava KBC-a.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Tragom informacije iz najave održavanja konferencije za medije bivših djelatnica Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka, te medijskih najava nelegitimne zastupnice Sindikata zdravstva Hrvatske u KBC Rijeka, unaprijed moramo odlučno demantirati navode obzirom da je riječ o potpunim neistinama i neosnovanim konstrukcijama s ciljem osobnih obračuna, uznemiravanja javnosti te neopravdanog poticanja nepovjerenja u ustanovu i zdravstveni sustav.

U predmetnom slučaju nepobitni su brojni postojeći materijalni dokazi koji su komisijski uredno dokumentirani, popisani i fotografirani, kao i medicinska i financijska dokumentacija te su sastavni dio podnesene prijave nadležnim institucijama. Kako je predmet proslijeđen na daljnje nužno postupanje pravosudnim tijelima, ona su sada jedina nadležna instanca za davanje relevantnih podataka.

Prema karakteru utvrđenog nije bilo zakonske alternative otkazivanju ugovora o radu trima djelatnicama. U skladu s utvrđenim, suglasnost na otkaze ugovora o radu i punu podršku Upravi KBC Rijeka na odlučnim potezima uvođenja reda dali su Nezavisni sindikat medicinskih sestara, tehničara i djelatnika u zdravstvu Hrvatske te Hrvatski liječnički sindikat.

Po navedenim temama ne namjeravamo dalje reagirati izvan krajnje nužde već svoje djelovanje i sve raspoložive napore ulagati u reorganizaciju i ukupno unapređenje rada na korist svakog pojedinačnog pacijenta - zaključuje uprava riječkog KBC-a.

