Sud ukinuo presudu protiv Ordo Iurisa: Ponovno idu na suđenje

Vrhovni sud ukinuo je presudu kojom je udruga Ordo Iuris lani proglašena odgovornom za diskriminaciju LGBTQ osoba po tužbi udruge Dugine obitelji zbog sadržaja peticije "Za Krista i domovinu" te je predmet vratio na ponovno suđenje, priopćeno je iz udruge Ordo Iuris.

Udruga je podsjetila da je prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Zagrebu Ordo Iuris proglašen odgovornim za diskriminaciju, poticanje na diskriminaciju i uznemiravanje LGBTQ osoba, "isključivo na temelju javno iznesenih stajališta o pravnom uređenju posvajanja i udomljavanja djece".

"Vrhovni sud je u svom obrazloženju ukidne odluke jasno utvrdio da je takva presuda opterećena bitnim povredama odredaba parničnog postupka. Sud je naveo da prvostupanjska odluka u ključnim dijelovima uopće ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama, dok su izneseni razlozi nedostatni i nerazumljivi, zbog čega se njezina pravilnost nije mogla ispitati", navode u priopćenju.

U odluci se, dodaju, posebno ističe da Županijski sud u Zagrebu nije utvrdio ni analizirao stvarni sadržaj peticije "Za Krista i domovinu", tj. kampanje "Zaštitimo djecu od homo-posvajanja" koja je bila predmet spora po tužbi udruge Dugine obitelji niti je naveo koje je dokaze proveo i na temelju čega je utvrdio postojanje diskriminacije.

"Vrhovni sud je nedostatke prvostupanjske odluke i postupka koji joj je prethodio ocijenio toliko krupnim da je, ukidajući odluku, istovremeno naložio da se u ponovljenom postupku predmet mora voditi pred potpuno drugim sudskim vijećem", zaključili su u udruzi.

U ožujku prošle godine Županijski sud u Zagrebu je, u sada ukinutoj presudi, zaključio da je Ordo Iuris svojom peticijom "Za Krista i domovinu" diskriminirala, poticala na diskriminaciju i uznemiravala LGBTIQ osobe i njihove obitelji te je toj udruzi naložio da o vlastitom trošku objavi presudu u web izdanjima Jutarnjeg lista i Večernjeg lista.