SUD ZATVORIO SLUČAJ Očajna majka: 'Kako onaj tko je kriv za njihovu smrt može spavati?'

Gotovo dva desetljeća nakon jedne od najpotresnijih prometnih tragedija na riječkom području, slučaj pogibije sestara Višnje (22) i Gordane Filipović (18) dobio je konačni pravni epilog. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske potvrdio je oslobađajuću presudu Robertu Žaji, čime je odluka Županijskog suda u Rijeci iz 2023. godine postala pravomoćna.

No za obitelj Filipović pravda nikad nije stigla.

- Nemam što više reći, nakon svega suvišan je ijedan komentar. Sramota za našu državu, sudstvo, policiju... Suprug i ja smo se nekako do 2010. godine nadali pravdi, no kad smo shvatili u kojem to smjeru ide, tj. ne ide, umrla je i ta nada - poručila je majka poginulih djevojaka, slomljena godinama borbe koja nije donijela odgovore.

Podsjetimo, tragedija u kojoj su mlade sestre izgubile život dogodila se sredinom prosinca davne 2006. godine na autocesti A6 kraj Rijeke. Te noći Višnja Filipović upravljala je Toyotom Yaris u smjeru Zagreba, a s njom su bili sestra Gordana i dva prijatelja. U jednom trenutku, prema iskazima prijatelja, u susret im je iz suprotnog smjera naišlo vozilo. Pokušavajući izbjeći frontalni sudar mlada vozačica naglo je skrenula, nakon čega se automobil više puta prevrnuo.

Višnja je preminula na mjestu, a Gordana nekoliko sati kasnije u bolnici. Mladići koji su bili s njima preživjeli su s lakšim ozljedama.

Vozilo koje je, prema sumnjama, izazvalo nesreću - nije se zaustavilo.

Godinama se tragalo za odgovornim. Punih deset godina slučaj je bio obavijen sumnjama, špekulacijama i sve glasnijim apelima obitelji koja je tražila istinu. Policija je čak raspisala i novčanu nagradu, a tek na desetu godišnjicu tragedije, u prosincu 2016., uhićen je Robert Žaja, kojega se sumnjičilo da je kobne noći upravljao Renault Cliom i ušao u suprotni smjer autoceste.

Optužnica je podignuta 2017., no sudski postupak protegnuo se godinama. Na kraju je riječki Županijski sud donio oslobađajuću presudu, uz obrazloženje da nema dovoljno dokaza koji bi nedvojbeno potvrdili njegovu krivnju.

- Neosporno je da je optuženi bio vlasnik Clija koji se navodi kao vozilo koje je uzrok nesreće, no više svjedoka navodi više vozila koja su navodno vidjeli spornog dana. Naime, troje ih je navelo da je u pitanju bio Clio, jedan da se radilo o Škodi, a jedan o Renault Meganeu. Također, nema konkretnih dokaza po pitanju točne registracije - navela je tad sutkinja u obrazloženju presude.

Takav zaključak sad je potvrdio i viši sud - čime je slučaj pravno zatvoren.

No za majku Ljubicu Filipović to ne znači i kraj boli - niti odgovora.

- Očito trebate biti bogati i utjecajni da bi se nešto poduzelo, a mi mali - sakrij se u kut i živi. Meni moje najmilije ništa neće vratiti, pa taman da je neko osuđen na doživotnu kaznu zatvora - kaže ne skrivajući ogorčenje.

Još tijekom suđenja, prije nekoliko godina, svjedočila je slomljena gubitkom, ali i iscrpljena dugogodišnjom borbom.

- Deset godina suprug i ja smo se borili da se priča makne s ulice i konačno sazna krivac te smo svašta prošli. Pričalo se čak da primamo novac od počinitelja kako ne bismo ništa poduzeli, što je suludo. Mi nikad nismo upirali prstom ni na koga. Tko god da je bio u stanju ubiti dva života neka bude u stanju to i priznati - rekla je tad kroz suze.

U međuvremenu je obitelj doživjela još jedan težak udarac - preminuo je otac djevojaka, koji nije dočekao pravdu za svoje voljene kćeri.

Danas, gotovo 20 godina nakon nesreće, ostali su samo tišina i pitanja bez odgovora.

- Tko god da je počinio tu nesreću, ako može mirno spavati, neka spava. Pogotovo ako i sam ima djecu, neka ih svake noći uspavljuje i s njima se svakoga jutra budi. Ja nikome ne želim zlo niti sam tu da ikome sudim, ali svima nama će kad-tad suditi onaj gore. Pa ako bude mogao, neka tad taj vozač pred njim prizna svoje nedjelo i opere svoje grijehe - poručuje neutješna mama Ljubica.