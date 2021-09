Sudjelovanje u Domovinskom ratu i to ni u bilo kojem načinu i okolnostima nije činjenica koja bi, po meni, utjecala na visinu kazne, rekao nam je sudac, sudionik Domovinskog rata, nakon presude Visokog kaznenog suda prema kojoj je pedofilu koji je godinu dana silovao pokćerku (8) smanjena kazna za tri godine jer je bio sudionik Domovinskog rata.

Skandalozna presuda u kojoj je pedofil koji je godinu dana silovao dijete i dobio blažu kaznu jer je bio u ratu zgrozila je javnost.

Skandalozno

Načela kojima se suci trebaju voditi kod odmjeravanja kazne opisana su u 47. članku Kaznenog zakona koji kaže:

Pri izboru vrste i mjere kazne sud će, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža (olakotne i otegotne okolnosti), a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, stupanj povrede počiniteljevih dužnosti, način počinjenja i skrivljene učinke kaznenog djela, prijašnji počiniteljev život, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenog kaznenog djela, odnos prema žrtvi i trud da naknadi štetu.

Podsjećamo, u travnju ove godine županijski sud na jugu Hrvatske osudio je na 14 godina zatvora nepravomoćno muškarca (48) zbog spolnog zlostavljanja njegove osmogodišnje pokćerke.

Visoki kazneni sud po žalbi njegove odvjetnice preinačio je presudu i smanjio je na 11 godina zatvora. Presudom suda 48-godišnjak je bio osuđen jer je od sredine 2019. do sredine 2020. u spavaćoj sobi obiteljske kuće učestalo zlostavljao malodobnu kćer svoje supruge pa je tako počinio kazneno djelo spolnog odnošaja s djetetom i zloporabe odnosa ovisnosti djeteta o njemu kao skrbniku.

Vijećem koje mu je ublažilo kaznu predsjedavale tri sutkinje

Tročlano sudsko vijeće Visokog kaznenog suda sastavljeno od tri sutkinje ocijenilo je da je obrana bila u pravu tvrdeći da je izrečena kazna prestroga u odnosu na olakotne okolnosti.

- Generalnu i specijalnu prevenciju je moguće postići i blažom kaznom i to onom od 11 godina zatvora. Naime, u obzir treba uzeti zapriječenu kaznu za kazneno djelo za koje se tereti optuženik, a to je kazna zatvora tri do 15 godina te je u pravu optuženik kada tvrdi da je prvostupanjski sud prilikom odmjeravanja kazne precijenio značaj otegotnih, a podcijenio značaj olakotnih okolnosti te propustio optuženiku cijeniti kao olakotnu okolnost činjenicu da je sudjelovao u Domovinskom ratu - stoji, uz ostalo, u pravomoćnoj presudi Visokog kaznenog suda.

Nadalje, vijeće Visokog kaznenog suda je utvrdilo da je dubrovački sud ispravno vrednovao otegotne okolnosti kada navode da je počinio kazneno djelo u duljem vremenskom razdoblju, što upućuje na njegovu upornost i odlučnost u protupravnom postupanju.

- Činjenica da je djetetu nanosio bol i to kako fizičku tako i psihičku čime je narušio tjelesni i emocionalni razvoj djeteta, a kazneno djelo počinjeno je prema pastorci i to od osobe s kojom dijete živi u zajedničkom kućanstvu, su okolnosti koje predstavljaju samo obilježje djela pa je u pravu žalitelj kada navodi da ih je sud dvostruko vrednovao, kako kroz kaznu, tako i kroz ocjenu otegotnih okolnosti. Zbog iznesenog, ovaj sud kao sud drugog stupnja nalazi opravdanim optuženika osuditi na kaznu zatvora u trajanju od jedanaest godina - zaključilo je pravomoćno sudsko vijeće Visokog kaznenog suda.

Domovinski rat kao olakotna okolnost

Dio sudaca prije nekoliko godina ostao je neugodno iznenađen i obrazloženjem presude bivše sutkinje Županijskog suda u Zagrebu nakon što je objavila nepravomoćnu presudu Ivi Sanaderu u predmetu Hypo kad ga je zbog ratnog profiterstva osudila na 2,5 godine zatvora.

- Olakotne okolnosti su mu da dosad nije pravomoćno osuđen, da je sudionik Domovinskog rata, oženjen i otac dvoje djece. Otegotna okolnost mu je da je kao zamjenik ministra trebao štititi državne interese. Ovom presudom se odražava i snažna osuda društvene zajednice - rekla je tada sutkinja.