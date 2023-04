Sudac Turudić o ostavci Marušić: 'Ona sigurno nije postupila s nekom prevarnom namjerom'

Šefica Uskoka Vanja Marušić podnijela je ostavku u utorak, a za nju je povod prometna nesreća, koju je skrivio njezin vozač. Materijalna šteta iznosila je stotinjak tisuća kuna, a podmirena je na teret državnog proračuna, ali neki misle da se iza nagle ostavke krije nešto drugo.

- Ne znamo što je to Vanja Marušić skrivila, koji zakon je povrijedila? Nije obavijestila glavnu državnu odvjetnicu. To nije krimen sam po sebi. Jednostavno mi je nevjerojatno da bi napravila takav banalan propust, da bi platila u ime ustanove što je posve javno, ne može se to zatajiti. Ona sigurno nije postupila s nekom prevarnom namjerom. Je li to bila gruba nepažnja? I to mi je teško vjerovati - rekao je sudac Ivan Turudić za Otvoreno.

Dodaje i ako je počinila tako ozbiljan krimen, onda bi bilo za očekivati da će biti pokrenut stegovni postupak protiv nje.

Nikola Grmoja smatra da je priča o razlozima ostavke bizarna te ističe kako javnost ne zna što se zapravo dogodilo.

- Neki tvrde da je ona bila jako nezadovoljna jer je bila obilježena onom pressicom koju je imala s Hrvoj-Šipek gdje su obje ispale odgovorne zbog predmeta Žalac koji nije bio proslijeđen OLAF-u. Ispalo je da DORH i USKOK štite Žalac. Sad neki govore da je Marušić planirala pokrenuti istrage protiv nekih visokih dužnosnika Vlade RH, suradnika Andreja Plenkovića. Govorilo se i da se nudila nagodba Josipi Rimac da tereti Plenkovića, a da Hrvoj-Šipek time nije bila zadovoljna - naveo je Grmoja špekulacije.

Pita se i što su radile službe da to nitko do sada nije primijetio iako je vođen i prekršajni postupak protiv vozača.

- Tu nije bilo nikakvog zataškavanja. Jako čudno, ali pokazuje da USKOK i DORH ne funkcioniraju na pravi način, da je - osim što mi iz opozicije predbacujemo da vladajući imaju utjecaj na DORH i USKOK - očito da tamo postoje problemi u međuljudskim odnosima i očito je ova ostavka posljedica toga, da se čekao krivi potez Vanje Marušić kako bi se nju maknulo s te jako važne pozicije - zaključio je Grmoja.

Dražen Bošnjaković pak smatra kako je je Marušić savjesna i odgovorna djelatnica te dodaje da mu je teško zamisliti da bi na nju netko vršio utjecaj da nešto napravi.

- Neosporno je da se dogodila određena prometna nezgoda. Ako glavna državna odvjetnica i ministarstvo pravosuđa nisu znali ništa o tome, očito je da je došlo do poremećaja u vođenju cijele te priče - ističe Bošnjaković.

Arsen Bauk nije htio ulaziti u špekulacije već smatra da bi glavna državna odvjetnica matičnom saborskom odboru na sjednici trebala doti punu informaciju o tome što se zapravo dogodilo.

Najčitaniji članci