MARIJAN BITANGA

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Sudac Visokog kaznenog suda osuđen jer je udario auto pa se odvezao: 'Nisam to vidio...'
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sudac je negirao krivnju. Na ročištu je rekao kako nije bio svjestan da je udario drugo vozilo. Sud je ocijenio da su oštećenja bila dovoljno uočljiva i da ih je morao primijetiti

Sudac Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu osudio je Marijana Bitangu, kolegu suca Visokog kaznenog suda, jer je izazvao prometnu nesreću pa pobjegao.

Naime, to mu je već druga slična presuda, jer je i 2023. u Zadru kažnjen jer nije dostavio podatke o vozaču svojeg auta koji je snimljen u prekršaju.

Prema novoj nepravomoćnoj presudi dostupnoj na Oglasnoj ploči suda, Bitanga je 18. travnja 2024. u Ulici grada Vukovara u Zagrebu svojim Volvom na parkiralištu udario parkirani Citroen u vlasništvu Andreje Rožanković, službenice Državnog sudbenog vijeća.

Nakon toga je napustio mjesto nezgode, a vlasnici nije ostavio podatke o sebi i vozilu.

Prema utvrđenom stanju, on je prilikom pokušaja parkiranja prednjim lijevim dijelom svog vozila oštetio parkirani automobil te se potom odvezao. Video snimka, očevid i fotografije potvrdili su da su oštećenja na njegovu vozilu odgovarala oštećenjima na Citroenu.

Sudac je negirao krivnju. Na ročištu je rekao kako nije bio svjestan da je udario drugo vozilo. Sud je ocijenio da su oštećenja bila dovoljno uočljiva i da ih je morao primijetiti.

Zbog izazivanja prometne nesreće i napuštanja mjesta događaja određena mu je novčana kazna od 650 eura te 57 eura sudskih troškova. Sud nije prihvatio prijedlog tužitelja da mu se odredi i zabrana upravljanja vozilom.
 

