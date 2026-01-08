Možemo! i Most protiv vezanog imenovanja sudaca Vrhovnog i Ustavnog suda: Nema šanse!

Stranke Možemo! i Most usprotivile su se najavi premijera Andreja Plenkovića da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri Ustavna suca, ocijenivši to "drastičnim miješanjem u izbor", odnosno "skandaloznim javnim priznanjem (političke) trgovine".

Zastupnica Urša Raukar Gamulin poručila je da, što se tiče Možemo!, nikakvo vezano imenovanje predsjednika Vrhovnog suda i troje ustavnih sudaca ne dolazi u obzir.

Plenković je u srijedu rekao da HDZ želi vezanim imenovanjem izabrati predsjednika Vrhovnog suda i tri ustavna suca. "Ta imenovanja će biti vezana. Ići ćemo u proces izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda jedino u varijanti da se izaberu tri Ustavna suca i to na način da dva predloži parlamentarna većina a jedan oporbe", kazao je.

Raukar Gamulin ističe pak kako je riječ o dvije odvojene procedure, kao i da Vlada s tim izborima nema ništa. U proceduri izbora predsjednika Vrhovnog suda Vlada sudjeluje samo tako da raspiše natječaj, a kod izbora ustavnih sudaca čak ni to, kazala je.

„Nije primjereno da se premijer koji nema nikakve veze s procedurom na tako drastičan i autoritaran način miješa u taj izbor”, poručila je Raukar Gamulin.

Podsjetila je da je Hrvatska gotovo godinu dana bez predsjednika jedne od tri grane vlasti.

„Ta situacija se ne može rješavati kao na placu, u nekakvim suludim paketima”, zaključila je zastupnica Možemo!.

Predsjednik Mosta, saborski zastupnik i predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja povezivanje dvaju izbora smatra skandaloznim.

„Plenkovićeva izjava da će izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda povezati s izborom sudaca Ustavnog suda je skandalozno javno priznanje trgovine između HDZ-a i SDP-a, odnosno Banskih dvora i Pantovčaka“, kazao je Grmoja.

Smatra da je Plenković tom izjavom SDP-u poslao jasnu poruku da ga ne zanima koga predsjednik Republike Zoran Milanović predlaže za čelnu osobu pravosuđa, ne zanima ga je li ta osoba kompromitirana, ne zanima ga javni poziv niti savjest saborskih zastupnika.

„Poruka je jasna: dajte nam dva suca Ustavnog suda i mi ćemo podržati vašu kandidatkinju.

Time je cijeli postupak nepovratno kompromitiran i srušena je svaka iluzija da pri izboru na najviše pravosudne funkcije postoje stručni i moralni kriteriji“, istaknuo je.

Dodao je kako je ovom izjavom predsjednik Vlade pogazio proceduru i hrvatski Ustav te poslao iznimno opasnu poruku građanima. „Ovo je poruka svima koji pošteno rade, uče i ulažu u sebe da u ovakvoj Hrvatskoj nemaju šanse ako nisu dio političke trgovine. Premijer poručuje da će radije izabrati i kompromitiranu osobu ako će njegova stranka zauzvrat nešto dobiti“, rekao je.

Grmoja se osvrnuo i na ulogu SDP-a i njegova predsjednika Siniše Hajdaša Dončića prozvavši ga da je licemjeran i da se potvrđuje kao „ćato Zorana Milanovića”.

„Da je nakon što smo dobili potvrdu o kompromitiranosti Milanovićeve kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda javno istupio i poručio da oni kandidatkinju koja ima repove ne mogu podržati, sad ih HDZ ne bi mogao uvjetovati jer Milanovićeva kandidatkinja ne bi bila i njihova kandidatkinja”, kazao je.

Dodao je da SDP-u i ostatku lijeve oporbe korupcija smeta samo kad sami nisu u nju uključeni.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić još u srijedu je Plenkovićevu izjavu o vezanom imenovanju ocijenio "krajnje skandaloznom i suludom".

"Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine", ustvrdio je Hajdaš Dončić u reakciji.

"Za SDP su stvari jasne: izbor predsjednika Vrhovnog suda postupak je u kojem predsjednik Republike ima jasno propisanu ulogu, dok je izbor sudaca Ustavnog suda isključiva odgovornost Hrvatskog sabora", dodao je Hajdaš Dončić, istaknuvši da se te dvije procedure ne mogu politički vezivati niti uvjetovati.

HDZ je njegovu reakciju nazvao "autogolom" i prozvao ga da ima dvostruka mjerila, podsjetivši da je SDP 2017. uvjetovao izbor troje sudaca Ustavnog suda osnutkom saborskog Istražnog povjerenstva za Agrokor.