Sudar dva vlaka u Slovačkoj: Deseci putnika su ozlijeđeni, 11 ljudi hitno prevezli u bolnicu

Piše HINA,
Sudar dva vlaka u Slovačkoj: Deseci putnika su ozlijeđeni, 11 ljudi hitno prevezli u bolnicu
Foto: Radovan Stoklasa

U željezničkom koridoru između Bratislave i Pezinoka u nedjelju navečer došlo je do sudara dva vlaka. Deseci su putnika lakše ozlijeđeni, a 11 ih je hospitalizirano

Dva vlaka sudarila su se u Slovačkoj u nedjelju navečer nakon što je jedan naletio na stražnji dio drugoga, ozlijedivši desetke putnika, rekli su policija i slovački ministar unutarnjih poslova.

Javljajući se s mjesta nesreće, ministar unutarnjih poslova Matuš Šutaj-Eštok rekao je u televizijskom javljanju da su deseci ljudi lakše ozlijeđeni, dok ih je 11 preveženo u bolnicu. Nije bilo smrtnih slučajeva, rekao je.

First responders attend the scene of a collision between two trains in the town of Pezinok
Foto: Radovan Stoklasa

Do nesreće je došlo u koridoru između glavnog grada Bratislave i Pezinoka, 20 kilometara sjeveroistočno.

"Prema prvotnim informacijama, nije bilo izravnog sudara vlakova, niti je vlak ispao iz tračnica", rekla je policija na Facebooku.

STRAVA U BRITANIJI Napadač izbo 11 ljudi u vlaku za London: Nožem je nasrnuo i na dječaka (14) u Peterboroughu?!
Napadač izbo 11 ljudi u vlaku za London: Nožem je nasrnuo i na dječaka (14) u Peterboroughu?!

Novinska stranica Aktuality.sk prenijela je riječi jednog putnika koji je sudar opisao kao glasan eksplozivni zvuk.

Ovo je druga ovakva nesreća u Slovačkoj u proteklih mjesec dana.

Dva vlaka sudarila su se na istoku zemlje 13. listopada, ozlijedivši 91 osobu.

