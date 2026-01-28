Kako nam kaže čitatelj koji se našao na mjestu nesreće, do sudara je došlo na pružnom prijelazu, u smjeru Ikee
PROMETNA U SESVETSKOM KRALJEVCU
Sudar tri auta u Sesvetama
Prometna nesreća u kojoj je nastala materijalna šteta dogodila se u Sesvetskom Kraljevcu u srijedu oko 18.20 sati. Došlo je do sudara tri automobila, a u nesreći nitko nije ozlijeđen, potvrdila nam je zagrebačka policija.
Kako nam kaže čitatelj koji se našao na mjestu nesreće, do sudara je došlo na pružnom prijelazu, u smjeru Ikee.
