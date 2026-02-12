Obavijesti

STIGLE NADLEŽNE SLUŽBE

Sudar u Zagrebu: Iz vozila spašena jedna osoba, nastala je velika prometna gužva

Piše Julia Očić,
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

U nesreći su sudjelovala dva vozila, od kojih je jedno bilo u kvaru, a ozlijeđenu osobu preuzeo je tim hitne pomoći

Jedna je osoba ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u četvrtak u poslijepodnevnim satima dogodila na Aleji grada Bologne u Zagrebu, javljaju iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.

U nesreći su sudjelovala dva vozila, a dojava je zaprimljena u 16 sati i 3 minute te su odmah intervenirali vatrogasci, policija i hitna medicinska pomoć. Na mjestu intervencije nastala je velika prometna gužva, što je nadležnim službama otežalo pristup mjestu nesreće. 

Iz vozila je spašena jedna osoba te ju je odvezao tim hitne medicinske pomoći, a vatrogasci su, u dogovoru s policijom, ostali na mjestu intervencije kako bi pomaknuli vozila na jednu prometnu traku i tako omogućili nesmetano odvijanje prometa drugom trakom.

Od dva vozila koja su sudjelovala u nesreći, jedno je bilo u kvaru, a iz drugog je spašena ozlijeđena osoba. S obzirom na to da se iz jednog automobila izlilo gorivo, korišten je absorbent.

