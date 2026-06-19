Sudar vlakova kod Londona: Na terenu Hitna, više je ozlijeđenih

Britanska prometna policija objavila je u petak da odgovara na izvješća o koliziji dvaju vlakova oko 100 kilometara sjeverno od Londona, dok medijski napisi tvrde da je u incidentu ozlijeđeno više osoba. U videu objavljenom na društvenim mrežama može se vidjeti da je prednji dio jednog vlaka udario u stražnji dio drugog, no oba vlaka zadržala su se na tračnicama. Hitne službe istočne Engleske rekle su da su poslale više timova, uključujući i zračnu hitnu pomoć, na mjesto kolizije na željezničkoj pruzi južno od Bedforda, te su pozvale ljude da izbjegavaju to područje.

Two Passenger Trains Collide North of London; Major Incident Declared

pic.twitter.com/SoHTrCsTAF — NewsWire (@NewsWire_US) June 19, 2026

Ministrica prometa Heidi Alexander rekla je da su hitne službe na mjestu događaja južno od Bedforda te je također pozvala javnost da se drži podalje.

Upravitelj željeznica ​East Midlands Railway rekao je da ostatak dana ne može pružati uslugu u i iz Londona, dok je Thameslink priopćio da su sve linije između Lutona i Bedforda blokirane zbog problema koji je pod istragom.