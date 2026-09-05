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Sudarila se dva auta u Zagorju: Troje ozlijeđenih, u bolnici su!

Piše Iva Tomas,
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Sudarila se dva auta u Zagorju: Troje ozlijeđenih, u bolnici su!
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Foto: Čitatelj 24sata
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Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC1 između Đurmanca i Podgore Krapinske. Obilazak je lokalnim cestama - objavio je HAK

Tri su osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći u Đurmancu na državnoj cesti DC1 u subotu oko 19.20 sati. U nesreći su sudjelovala dva auta, a ozlijeđene su prevezli u Opću bolnicu Zabok, izvijestila je PU krapinsko-zagorska.

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- Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC1 između Đurmanca i Podgore Krapinske. Obilazak je lokalnim cestama - objavio je HAK.

Očevid nesreće je u tijeku, a kvalifikacije ozljeda nisu poznate.

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Komentari 0
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