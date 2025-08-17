Po jednu ozlijeđenu osobu stigao je i helikopter hitne pomoći, javljaju nam iz vatrogasaca.
VIŠE OZLIJEĐENIH
Teška prometna u Oroslavju: Vatrogasci izvlačili ljude iz vozila, stigao je i helikopter!
Dvije su osobe ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Oroslavju. U sudaru dvaju automobila tri su čovjeka ostala zarobljena te su intervenirali vatrogasci.
- Zagorska javna vatrogasna postrojba izašla je nakon poziva na intervenciju. U sudaru dvaju automobila tri su čovjeka ostala zarobljena te su ih spasili naši vatrogasci i predali ekipama hitne pomoći. Po jednu ozlijeđenu osobu stigao je i helikopter hitne pomoći - kaže Dražen Sinković, zapovjednik ZJVP-a.
Promet se preusmjerava na obilazne pravce, a na terenu je i policija. Očevid je još u tijeku.
