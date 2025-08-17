Obavijesti

Teška prometna u Oroslavju: Vatrogasci izvlačili ljude iz vozila, stigao je i helikopter!

Piše Julia Očić,
Teška prometna u Oroslavju: Vatrogasci izvlačili ljude iz vozila, stigao je i helikopter!
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Po jednu ozlijeđenu osobu stigao je i helikopter hitne pomoći, javljaju nam iz vatrogasaca.

Dvije su osobe ozlijeđene u teškoj prometnoj nesreći koja se u nedjelju dogodila u Oroslavju. U sudaru dvaju automobila tri su čovjeka ostala zarobljena te su intervenirali vatrogasci.

- Zagorska javna vatrogasna postrojba izašla je nakon poziva na intervenciju. U sudaru dvaju automobila tri su čovjeka ostala zarobljena te su ih spasili naši vatrogasci i predali ekipama hitne pomoći. Po jednu ozlijeđenu osobu stigao je i helikopter hitne pomoći - kaže Dražen Sinković, zapovjednik ZJVP-a.

Promet se preusmjerava na obilazne pravce, a na terenu je i policija. Očevid je još u tijeku.

