Sude Vrdoljakovu unuku: Žrtva je nosila metalni stupić, od težih ozljeda ga spasilo 20 kila viška

Nisam kriv, rekao je Matija Vrdoljak (27), unuk Antuna Vrdoljaka, kojem se na Županijskom sudu u Zagrebu sudi zbog pokušaja ubojstva iz 2023. godine. Oštećeni Luka D. (21) nije postavio imovinski zahtjev i ne želi novac.

Oko 4 sata i 25 minuta ujutro, ljudi su izlazili iz kluba Secret u hotelu Sheraton u Draškovićevoj ulici u Zagrebu. Među njima, i Matija Vrdoljak sa svojim prijateljima, te Luka D. (21) sa svojim. Vrdoljakova i još neka druga skupila su se porječkale, a žrtva, pod utjecajem alkohola kako je sam rekao, odvojio se od svog društva i krenuo ih smirivati. No to smirivanje baš i nije bilo mirno.

- Prošlo je već tri godine pa se ne sjećam svega. Izašli smo iz noćnog kluba, bila je grupa ljudi, dogodila se svađa, derali su se, dvoje - troje s jedne strane, dvoje s druge. Bilo je par psovki, netko me udario, vidio sam optuženog iza ramena. Vidio sam koliko je manji od mene, pa se nisam ni okretao. Bio sam u sukobu s nekim visokim tipom. Imao sam tad 20 kila više nego sad, oko 145 kilograma. Optuženi mi je do ispod ramena pa ga nisam doživljavao kao prijetnju. Ta tučnjava je trajala pet minuta, deranje, sve to. Nisam vidio nož ali sam čuo da se netko dere 'Ima nož, ima nož'. Nakon napada su mi prijatelji rekli da su vidjeli tko je to imao nož. Nakon te tučnjave, nastavio sam dalje. Za dvije do tri minute sam osjetio neku toplinu u leđima, stavio sam ruku i osjetio rupe. Prijatelji su zvali hitnu, a u bolnici su me zašili i rekli da mogu doma. Dok sam čekao otpusno pismo u čekaonici, došla su dva policajca. Nakon toga su me doktori odšili i odveli na slikanje ozljeda. Kako mi je mobitel bio ugašen, policajac mi je dao svoj mobitel da kontaktiram prijatelja preko Snapchata pa su došli po mene. Tri tjedna je trajao moj oporavak. Iskreno vjerujem da nisam imao tih 20 kilograma više nego što imam sad, bilo bi drugačije jer je jedan od uboda usmjeren točno u kralježnicu - rekao je Luka D.

Nakon toga su se pregledavale snimke nadzornih kamera koje pričaju nešto drugačiju priču. No ostaje da je uboden u leđa i da je žrtva. Na snimci nadzornih kamera zaista se vidi kako ljudi izlaze iz kluba i da dolazi do nekakve svađe. Vidi se i da Luka D. dolazi do ekipa koje se svađaju i nastaje naguravanje, a prvi udarac, prema višoj osobi od sebe, zadaje upravo Luka.

- Ne sjećam se da sam ja dao prvi udarac, bilo je mahanja i ja sam se branio - rekao je.

Potom se vidi da Luka D. podiže metalni stupić, a nakon toga pokušava podignuti šaht. Vrdoljakovi branitelji pitali su ga zašto.

- Njih je bilo više i viši su od mene pa sam ih htio valjda zastrašiti, ali ne bih nikoga udario time - rekao je.

Sutkinja ga je potom pitala zašto nije jednostavno otišao.

- Totalno ste u pravu, mogao sam otići, moja je greška što nisam, vjerojatno zbog utjecaja alkohola - rekao je i dodao da se ne sjeća koliko je napuhao.

Sutkinja ga je pitala i tko ga to zadržava na snimci da se ne vrati u sukob.

- Vjerojatno moji prijatelji, ne znam tko točno - rekao je.

Na snimci se vidi i da jedan od Lukinih prijatelja snima tučnjavu mobitelom, ali snimke više nema.

- Nemam snimke jer sam to snimao na aplikaciji Snapchat, a s toga snimke nestanu. Nisam ih pokazivao Luki - rekao je njegov prijatelj koji je svjedočio.

Rekao je da su izašli iz kluba i vidjeli Luku da priča s nekim ljudima.

- Primijetio sam da priča sa dvije ekipe koje se međusobno svađaju i on ih rastavlja. Dolazi do svađe, naguravanja i sjećam se da sam vidio optuženika kako stoji malo dalje s nožem. Kreće naguravanje i odjednom vidim Matiju s krvavim nožem - rekao je.

I njemu su pokazali snimke na kojoj se vidi da je Matiju Vrdoljaka udario nogom.

- Udario sam ga i dao sam mu šamar jer sam vidio da ima nož. On je nešto vikao na mene. Rekao sam mu da skloni nož, ne sjećam se dobro svega jer sam bio pod utjecajem alkohola ali ne sjećam se koliko - rekao je.

Sud mu je dao i ravnalo na kojem je pokazao da je nož imao oštricu sedam ili osam centimetara.

- Prvo sam mislio da je sebe porezao, tek kasnije smo primijetili da je ubo Luku - govori.

Opisao je da je cijeli sukob trajao najviše 15 minuta, a medijske izvještaje je slabo pratio.

- Matiju prepoznajem sa stopostotnom sigurnošću jer je on taj koji je ubo Luku - rekao je.

Vrdoljakovi odvjetnici su ga rešetali pitanjima, a onda ga je sutkinja pitala ima li tremu.

- Naravno da imam - rekao je.

Pitala ga je i zašto policiji nije rekao ništa o Lukinom ponašanju, odnosno da je prvo uzeo metalni stupić pa pokušao uzeti šaht.

- Iz straha, bojim se policije - rekao je.

Za sad se iz tijeka postupka vidi da Vrdoljakova obrana ima dva smjera: prvi je da nije on ubo, a drugi da je to bila samoobrana jer je žrtva puno veća i imao je metalni stupić u rukama iako s njima nije mahao.