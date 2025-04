Ubojica iz Daruvara razbio mu je flašu na glavi: 'Razrezao mi ruku, imao sam šest šavova'

Uzeo je praznu flašu pive, došao do mene i pitao kome sam ja to opsovao mater, ja sam mu rekao "tebi". On me tom bocom silinom udario po glavi i s ostatkom boce mi razrezao ruku ispod lakta. Čim sam vidio krv, otišao sam preko puta kući, prisjećao se Damir Kus događaja od 20. lipnja 2024. kad je, nakon svađe s Krešimirom Pahokijem, završio u bjelovarskoj bolnici s izljevom krvi u mozak i posjekotinom na ruci.

Podsjetimo, Pahokiju sude zbog šest ubojstava u daruvarskom Domu za starije, a među 13 kaznenih djela za koje ga terete je i nanošenje teške ozljede Kusu. On je trebao svjedočiti u utorak, no nije se pojavio. Sud je stoga naložio njegovo dovođenje pa su ga policajci doveli na raspravu u srijedu.

Kao i tijekom svjedočenja ostalih oštećenika, Pahoki je, na molbu Kusa udaljen iz sudnice dok je on davao iskaz, koji su mu kasnije pročitali kako bi svjedoku mogao postaviti pitanja ili uložiti primjedbu.

Tog dana, ispričao je Kus, došao je kući popodne s posla. Već je bio pod utjecajem alkohola kad je otišao do Vatrogasnog doma gdje je mjesni dućan popiti pivu.

- Sjeo sam na stepenice kod doma, a Pahoki je s Josipom sjedio kod spomenika Sv. Florijanu. Došlo je do prepirke i meni je izletjelo "j***m ti mater". Njemu se nije smjelo ništa reći, a on je mogao svima sve reći - rekao je Kus.

Nakon što je vidio krv i otišao kući u koju nije mogao ući jer je bila zaključana, sjeo je na most i rekao susjedu da zove Hitnu jer će iskrvariti.

- Ubrzo je došla Hitna pomoć i policija, a mene su odvezli u bolnicu u Bjelovar gdje su me zadržali na liječenju pet dana i dobio sam šest šavova na ruci. Njih su dvojica ostali tamo sjediti - dodao je.

Rekao je da je oko spomenika gdje je sjedio Pahoki bilo više praznih flaša pive, a dok je odlazio prema kući čuo je zvuk razbijanja boca. Nije vidio tko ni kako razbija boce, no uvjeren je da je to bio Pahoki jer je bio jako ljut.

Pojasnio je da je s njim bio u susjedskim odnosima.

- Bili smo poznanici, nije to bio prijateljski odnos jer ja nisam pio svaki dan, a on je bio stalno pred tom trgovinom i nije ga se moglo izbjeći. Znao sam mu pokositi travu ili cijepati drva, a on bi me za to počastio s tri pive i par cigareta. I ranije smo se znali porječkati, ali samo verbalno jer bi mi znao prigovoriti zašto nisam došao pokositi travu ili nešto - pojasnio je svjedok.

Pročitali su mu zatim i iskaz koji je dao u tužiteljstvu u kojemu je rekao da je Pahokiju, osim što je opsovao mater, rekao: "Dao Bog neka krepa prije svoje matere".

Tad je kazao i kako je u kući kod Pahokija vidio pištolj i znao je da ga ima, no i da, koliko zna, njime nije nikad nikome prijetio niti ga je pokazivao.

O odnosu Josipa, koji je također bio prisutan tijekom njegova ozljeđivanja, i Pahokija kazao je da ih ne bi baš nazvao prijateljima već su bili "bliski po piću" te da je Josip također znao kositi travu i pomagati kod optuženog.

- Nakon tog udarca nisam osjetio da krvarim iz glave, već sam osjetio da je taj dio natečen i da ima krhotina stakla. Na glavi sam imao kapu sa šiltom pa pretpostavljam da je i to utjecalo na ozljedu - rekao je Kus, a Pahoki i njegova braniteljica Marina Lacković prigovorili su istinitosti njegova iskaza.

I Kus i Pahoki su tog poslijepodneva bili pijani, Pahokiju su izmjerili 2,35 g/kg alkohola u organizmu, a Kusu 2,19 g/kg.