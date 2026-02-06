Suđenje pomorcima: Dan nakon nesreće utvrdili su kvar, a onda dali serviseru da izvuče dokaze

U suđenju trojici pomoraca s Jadrolinijina broda Lastovo, okrivljenih za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti u kojem su poginula trojica njihovih kolega, ispituje se zakonitost dokaza. To znači da optužnica još nije potvrđena, a tko zna hoće li i biti ako dođe do obrata.

- To je postupak unutar rasprave o zakonitosti dokaza. Naime, 11. kolovoza se dogodila ta stravična nesreća, dan nakon, 12. kolovoza, na teren izlazi inspekcija Ministarstva mora, to su stručni ljudi. Ponavljaju istu situaciju kao kad je pala rampa dan ranije, i rampa opet nekontrolirano pada. Konstatirali su kvar hidrauličkog sustava. Dan nakon tog pregleda, ŽDO Rijeka nalaže da se iz hidrauličkog sustava izvuče ventil koji je ključan dokaz i to nalažu dugogodišnjem serviseru tog sustava. To je sporno, jer u tom trenutku bi i on trebao biti osumnjičenik ako je u pitanju kvar - govori odvjetnica Mirela Alerić Puklin koja zastupa zapovjednika broda.

Drugim riječima, obrana smatra da je ŽDO dozvolio priliku da se s ključnim dokazom koji treba pokazati je li bio kvar ili ne, manipulira. To ne znači da optužuju servisera, ali im je problematično da stručnjaci iz Ministarstva dan nakon nesreće utvrde kvar, a nakon toga se za sve krivi trojicu pomoraca. U slučajevima gdje je kvar uzrok smrti, optuženi mogu biti svi: od predsjednika Uprave koji je odgovorna osoba tvrtke do čovjeka koji je zadnji nešto šarafio na dijelu gdje je kvar. Mogu biti optuženi čak i odgovorni ljudi tvrtke koja je proizvela sporan ventil. Cijela stvar podsjeća na slučaj Agrokor kad je optužnica pala jer su vještaci koji su radili za DORH u sukobu interesa s obzirom na to da su radili za Agrokor u vrijeme izvanredne uprave.

Iz Sindikata pomoraca kažu da je ovo strašan propust za kojeg se pitaju je li namjerno napravljen.

- Ventil je vještačila ista tvrtka koja ga je trebala održavati. Trebam li više što reći? Taj dokaz je sad kompromitiran. Sad se više nikako ne može utvrditi je li ventil bio ispravan ili ne, osim zdravim razumom. A zdravi razum kaže da nijedna rampa ne pada naglo ako je ventil ispravan. Napravila se velika filozofija od svega, a zapravo je jednostavno: da rampa može naglo pasti ako je sve ispravno, dakle samo zbog ugašenog motora, rampe bi po Jadranu padale svaki dan. Od početka tvrdimo da trojica pomoraca nisu krivi. Upućena je prekršajna prijava za Upravu, oni će biti kažnjeni s par tisuća eura, a pomorci su kazneno prijavljeni. Trebam li još što reći? Ovi ljudi nisu krivi, radili su u uvjetima u kojima nisu smjeli raditi, s opremom i brodom koji nije smio ploviti. Ovo je nevjerojatan sukob interesa, ne mogu vjerovati da su dali da ventil vještači osoba koja je potencijalno uzrok problema - govori glavni tajnik Sindikata pomoraca, Neven Melvan.

Nazvali smo i nekoliko vještaka. Svi kažu isto: hidraulički sustav je zatvoren sustav koji radi, ako je sve u redu s njim, i ako je pogonski motor broda ugašen. Tlak u hidrauličkom sustavu, kako kažu, ne može naglo pasti ako nema kvara.

Prekršajna prijava protiv Sopte

Kako je došlo do ovog postupka? U teškoj nesreći na rivi u Malom Lošinju, koja se dogodila u nedjelju 11. kolovoza 2024. oko 15 sati, na pomorce je pala više tona teška rampa Jadrolinijinog broda Lastovo, poginula su tri, a jedan pomorac je teže ozlijeđen. Poginuli su Boško Kostović, Marko Topić i Denis Šarić. Inspekcija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture utvrdila je prekršajnu odgovornosti tadašnjeg šefa Uprave Davida Sopte pa su pokrenuli prekršajni optužni prijedlog protiv njega i Jadrolinije. Optužni prijedlog podnesen je zbog prekršaja iz članka 998. Pomorskog zakonika, jer okrivljeni nisu na odgovarajući način uspostavili i održavali dokumentirani sustav upravljanja sigurnošću i sigurnosne zaštite Lastova te nisu održavali stanje broda i njegove opreme tako da je dok plovi u svakom smislu siguran. Izvješća Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali i Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, utvrdila su niz nedostataka.

- Tražit ću opoziv predsjednika uprave Davida Sopte - rekao je ministar Butković na predstavljanju rezultata istrage Ministarstva. Dodao je i da je nakon nesreće mislio i sam podnijeti ostavku iz moralnih razloga, ali je ostao jer je želio da se utvrdi puna istina u neovisnim istragama. Rekao je da je dobio i dobronamjerne savjete da ne objavljuje cjelovito izvješće o nesreći, ali je ipak to učinio zbog transparentnosti.

- Osobno kao predsjednik uprave ne osjećam krivnju za nesreću, a dao bih sve da se 11. kolovoza nikad nije dogodio. Moj mandat je na raspolaganju od prvog dana - poručio je tad Sopta i krenula su natezanja oko njegove ostavke.

Uskoro je pozvan kod premijera Plenkovića na konzultacije nakon čega je dao ostavku. Uprava za sigurnost plovidbe utvrdila je da sustav upravljanja u cijeloj kompaniji nije postavljen do kraja niti je održavan i provođen kako nalaže Međunarodni pravilnik. Odgovornosti članova posade kad je riječ o rampi nisu jasno definirane, kao ni upute za dizanje i spuštanje rampe, pa ni upute o operativnim radnjama kad je riječ o održavanju rampe. Soptu kao predsjednika uprave smatraju najodgovornijim za to.

Što kaže Agencija za istrage?

Izvješće Agencije za istraživanje nesreća mnogo je detaljnije i na čak 137 stranica. U njemu se također navodi da uopće nisu uspostavljeni sigurnosni protokoli, mornari nisu bili upućeni u način funkcioniranja rampe, tj. na to su ih upućivali u hodu. Nisu bili svjesni opasnosti kad je rampa podignuta i isključena hidraulika, a nevjerojatan podatak je da je za rampu na Lastovu postojala i kočnica. Međutim, ona nije bila označena, a nikad se nije koristila niti održavala. Izvješća sadrže i točnu kronologiju nesreće toga kobnog 11. kolovoza. Kad je Lastovo pristalo u Malom Lošinju i iskrcalo putnike, kapetan je naredio provjeru brtvi pramčanih vrata. Radi toga je rampa podignuta. Zapovjednik broda vidi da ona nije osigurana. Pokušava dozvati časnika radiovezom, ali ne uspijeva. Misleći da ga ne čuje zbog buke, gasi hidrauliku i osobno se spušta sa zapovjednog mjesta. Ali onda rampa pada i odnosi tri života. Taj dan, posada je trebala vizualno pregledati rampu kao šo su to već činili, iako ju nisu dobro poznavali. Inače su ju svaki put osigurali klinovima. Ovaj put nisu jer su mislili da ne može pasti i žurili su se. Nitko od članova posade, osim zapovjednika u određenoj mjeri, nije mislio da je takav pregled opasan za njih. No ponavljamo, nisu znali sve detalje oko rampe, a tu edukaciju su trebali proći, za što se trebala pobrinuti Jadrolinija. Tu je još jedna nevjerojatna činjenica: ručna kočnica na vitlu motora nije bila označena, nikad nije bila korištena niti pregledavana. Kao da nisu znali da ona uopće postoji. A po priručniku proizvođača se treba koristiti svaki put kad se rampa spušta kako bi se ona spuštala polako.

Na istom brodu je rampa pala dva puta prije: u rujnu 2006. i studenom 2012. Agencija nije pronašla dokaz da su ti padovi prijavljeni kako treba, niti da je istražen uzrok.

- Pojedini članovi posade, kao i tehničko osoblje kompanije zaduženo za tehničku podršku i sigurnost nisu bili u spoznaji prošlih incidentnih situacija povezanih s rampama na brodu - piše.

Nakon što je pala prvi put 2006., stara rampa je zamijenjena ovom novom. Ide još jedan nevjerojatan podatak: nova rampa je nadograđena s još 50 centimetara dugim čelikom, zbog čega je bila nekoliko stotina kilograma teža nego ona koja je uklonjena. No u dokumentaciji koju ima Hrvatski registar brodova, nema izračuna o težini ugrađene rampe, kao niti izračuna opterećenja sustava s obzirom da dodatnu težinu.

Odbačena kaznena prijava

Ministarstvo je 3. veljače prošle godine objavilo izvješće o izvidima pomorskih prekršaja prilikom nesreće Lastova. Prema zaključku koji su iznijeli ovlašteni službenici Uprave sigurnosti plovidbe, predloženo je pokretanje prekršajnog postupka protiv Jadrolinije, odgovorne osobe u kompaniji i zapovjednika broda Lastovo. Nedugo zatim ministarstvo je izvijestilo da je upoznato s pokretanjem istrage Državnog odvjetništva te da temeljem izvješća o nesreći nastavlja postupak protiv bivšeg predsjednika uprave Davida Sopte i Jadrolinije, čija je odgovornost utvrđena tijekom neovisne istrage ministarstva. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci u rujnu je pred Općinskim sudom podiglo optužnicu protiv trojice pomoraca s broda Lastovo, koje tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Optužnicom se zapovjedniku broda, prvom časniku palube i vođi palube stavlja na teret da su 11. kolovoza 2024. na trajektu u pristaništu u Malom Lošinju postupali protivno propisima o mjerama sigurnosti na brodu, protivno naučenim postupcima upravljanja brodom i protivno pravilima struke. Tereti ih se da su, iako svjesni da tri člana posade obavljaju radove ispod podignute ukrcajne rampe, koja nije propisno osigurana zabravnim klinovima, olako držali da svojim postupanjem neće ugroziti život i tijelo članova posade.

Sindikat pomoraca podnio je kaznenu prijavu protiv Davida Sopte, časnika za sigurnost i dvoje ljudi iz kadrovske. Tu prijavu je DORH odbacio. Više ne postoji istraga o odgovornosti Davida Sopte i uprave Jadrolinije.