SUĐENJE SMAŽILU Pustili su snimku razgovora s 112: 'Cura se pištoljem upucala u mom stanu'

Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje bivšem osječkom policajcu Marku Smažilu za ubojstvo Mihaele Berak u rujnu 2023. godine.

To je ponovljeno suđenje, nakon što je Visoki kazneni sud poništio ranije donešenu presudu kojom je Smažil osuđen na 18 godina zatvora te je određeno da se suđenje mora ponoviti.

Prvo je suđenje u potpunosti bilo iza zatvorenih vrata, no, na ponovoljenom je odlučeno da će samo dijelovi dokaznog postupka biti nedostupni javnosti obzirom da je tužiteljstvo tražilo isključivanje javnosti iz dijelova dokaznog postupka koji se odnose na ugrožavanje digniteta i privatnosti žrtve. Do sada su saslušavani medicinski i forenzički vještaci, prijatelji i susjedi optuženog Smažila, a javnost je bila isključena s dijela saslušanja prijateljica ubijene Mihaele koje su svjedočile o intimnom odnosu koji je žrtva imala s optuženim.

Na današnjem se suđenju pregledavala video i foto dokumentacija, kao i poruke koje izmjenjivali optuženi i ubijena, kao i poruke koje je ona slala svojim prijateljicama. Stoga je tužiteljstvo zatražilo izuzimanje javnosti s reprodukcije DVD medija na kojima se nalaze SMS poruke, fotografije jer se u njima nalaze osjetljive, intimne i privatne poruke koje je žrtva slala svojim prijateljima. No, nisu se protivili tome da novinari čuju snimku poziva optuženog Smažila prema centru 112.

Obrana optuženog je, pak, tražila da javnost bude prisutna tijekom cijelog postupka.

"Možete poslati Hitnu u Cvjetkovu 12, hitno! Cura koja je bila u mom stanu upucala se pištoljem.

112 - Upucala se pištoljem?

- Da..

112 - Da li pokazuje znakove života?

- Ne.

112 - Jel diše?

- Ne diše.

112 - Jel ima tko još u stanu?

- Nema.

112 - Kako se zove ona?

- Mihaela Berak.

112 - Koje je godište?

- 1998., mislim.

112 - Izađite van iz stana.

- Evo, izaći ću.

112 - Hitna stiže.

Bilo je nemoguće ne primjetiti da je Smažilov glas tijekom poziva bio miran i staložen. Bez ikakvih emocija je odgovarao na pitanje dispečera 112.

Inače, poziv prema 112 uslijedio je pet minuta nakon što je Mihaela upucana. Naime, evidencijom poziva njegovog mobitela u vremenu između 22.03 i 22.04 sati evidentirana su tri pokušaja poziva prema 112 odmah nakon ispaljenog hitca, no, pozivi nisu uspostavljeni. Nakon toga Smažil je nazvao svog oca i s njime razgovarao malo više od minute, potom u 22.08 ponovo zove 112 i razgovor s njima traje manje od dvije minute.

Nakon toga je nazvao pomoćnika načelnika Prometne policije, inače pozvao svog nadređenog u policiji, kojemu je rekao: "Joj šefe, skroz glupa situacija, cura je došla kod mene u stan, dirala moj pištolj, odnosno uzela moj pištolj i ubila se". Potom je u 22.12 sati nazvao i samu postaju Prometne policije.

No, kasnija istraga pokazala je da je Smažil lažno htio prikazati da se Mihaela sama ubila pa je on optužen za ubojstvo. Unatoč protivljenju Smažilove obrane, sudsko je vijeće ipak odlučilo isključiti javnost s nastavka današnjeg postupka obzirom da se preslušavane snimke odnose na obiteljski i privatni život žrtve.