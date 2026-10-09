Suđenje za femicid u Osijeku: Tijelo supruge je raskomadao pa bacio u septičku jamu...

​Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Robertu Rederu (53) za femicid. Optužen je za brutalno ubojstvo svoje supruge Maje Cvitanović Reder koju je, nakon ubojstva točno neutvrđenog dana između kolovoza i rujna prošle godine, raskomadao i bacio u septičku jamu. Sve se dogodilo u njihovoj obiteljskoj kući u Tenju, nakon što je Reder došao iz višegodišnjeg zatvora u kojemu je bio zbog krađa i prijevara. Nakon što ju je ubio, jer mu je rekla da ga ostavlja, prijavio je njen nestanak i danima se pravio da ju aktivno traži.

Do sada su na suđenju saslušani svi svjedoci; njeni roditelji i prijatelji koji su rekli da se Maja žalila na nasilje u braku.

Na novom su ročištu saslušavani vještaci, a prva je svjedočila obducentica KBC Osijek koja je na obdukciju dobila samo nekoliko pronađenih dijelova tijela ubijene Maje, jer ostali dijelovi nisu pronađeni.

"Dijelovi tijela koji su zaprimljeni na obdukciju, a to su lijevo i desno stopalo, dva prsta i fragmenti kože, bili su saponificirani, truležno promijenjeni, što ukazuje da su bili u vlažnom okruženju oko 30 dana. Na ostacima su vidljive ozlijede i tragovi rezanja, zadani oštrim predmetom, vjerojatno oštricom noža. Sve ukazuje da je tijelo raskomadano nakon smrti. Tijelo je nekompletno pa se ne može utvrditi uzrok smrti. Ozlijede na koži koja pripada dlanenoj strani šake se viđaju u praksi i govore da su nastale dok se žrtva branila hvatanjem oštrice noža. DNA analiza ostataka potvrdila je da se radi o Maji Cvitanović. Izuzeti su rubovi rana dlana šake kojima se dodatnom analizom potvrdilo da su rane vjerojatno nastale dok je žrtva još bila živa" rekla je na sudu obducentica i dodala kako dva fragmenta kože pripadaju dijelu s trupa.

Potom je saslušan vještak sudske medicine koji je svjedočio o načinu na koji su ozlijede nastale te da li je tijelo raskomadano nakon smrti. Sutkinja je vještaka pitala da li je potrebna snaga da bi se raskomadalo tijelo, a vještak je rekao da za to nije potrebna posebna snaga ni obučenost.

"Bilo je u praksi da je duševno bolesna osoba višestruko devastirala svoju majku, a nije bila fizički jaka niti obučena za to" rekao je vještak.

Tužitelj je pitao vještaka na što ukazuju kapljice krvi na stropu dnevnog boravka obitelji Reder i kako su one mogle doći na strop?

"To najčešće upućuje da krv tamo dospjela ili sa sredstva kojime je izvršeno kazneno djelo, zamahivanjem tim sredstvom, ili su mogle nastati odmahivanjem ruku žrtve na kojima je krv. Mislim da zbog visine stropa, oko 260 cm, kapljice nisu mogle doći na strop direktno iz tijela žrtve" rekao je vještak.

Dodao je i kako je na koži dlana pronađene šake utvrđeno pet ubodnih rana koje su nastale ubadanjem ili povlačenjem oštrice noža. Krv se iz tih ozljeda cijedila jer su rane bile kapilarne.

Vještak je istaknuo kako ne može utvrditi uzrok smrti jer nema dijelova tijela na temelju kojih se to može utvrditi. A ne može zaključiti ni kojim bi sredstvom ovo ubojstvo moglo biti počinjeno.

"Stvarni uzrok smrti mogao bi se utvrditi na dijelovima tijela koji nisu pronađeni" rekao je vještak.

Branitelj optuženog pokušao je pitanjima vještaku doći do zaključka zašto u prostoru u kojemu je ubijena Maja Cvitanović, ako je ubijena nožem, nema više tragova krvi osim pronađenih kapljica na stropu, no vještak nije mogao dati konkretne odgovore na to obzirom da nema ostalih dijelova tijela i ne zna se kako je Maja ubijena.

Branitelj je istaknuo kako se iz zapisnika o očevidu vidi da na podu sobe nisu pronađeni nikakvi tragovi krvi, čak ni nakon podizanja laminata te tretiranja površine iluminatnom tekućinom te je pitao vještaka da li se takvo mjesto može smatrati mjestom na kojemu je počinjeno ubojstvo?

"To što nema tragova krvi ne znači da je nemoguće da je tu bilo izvršeno kazneno djelo. To što nema krvi na podu, a ima je na stropu i zidu, može govoriti da je počinitelj očistio pod dezinfekcijskim sredstvom ili je krvarenje bilo malo jer je rana krvarila unutar tijela" rekao je vještak.

Problem s tragovima krvi na mjestu događaja, na stropu, je što kapljice nisu bile dovoljno velike da bi se iz njih izvukao DNA, a pojedine kapljice na zidovima su imale tragove brisanja i također nisu bile dostatne za to.

Svjedočio je potom psihijatrijski vještak koji je vještačio optuženog.

"Optuženi je osoba koja je imala uredan razvoj kao dijete, živio je uz alkoholizam oca i u disfunkcionalnoj obitelji. Sa 27 godina počeo je konzumirati kokain i heroin, od čega se i liječio. Bio je branitelj, imao je ratne psihotraume, ranjen je na bojištu, ima PTSP. Osuđivan je više puta za razna kaznena djela, proveo je 14 godina ukupno u zatvoru. Većinu braka proveo je u zatvoru. Optuživao je žrtvu da ga je varala dok je bio zatvoru, kupovala kokain na dug. Negira ubojstvo. Doima se kao osoba sa slabijom empatijom, ima dublji poremećaj ličnosti disocijalnog tipa, Sklon je ponavljanju kaznenih djela iako je za njih bio u zatvoru. Impulzivan je, agresivan, sklon fizičkim sukobima, ne iskazuje krivnju. Ako mu se dokaže počinjenje kaznenog djela, u vrijeme kada ga je počinio, mogao je shvatiti značenje kaznenog djela, bio je smanjeno ubrojiv, ali ne bitno" rekao je vještak psihijatar dodavši kako je moguće da je ponašanje žrtve moglo izazvati njegovu burnu reakciju.

"Optuženi žrtvu opisuje kao bipolarnu osobu koja je naglo mijenjala raspoloženja, što može biti podloga za ispade u ponašanju koji su onda teoretski mogli dovesti do reakcija optuženog" dodao je vještak.

Za sljedeću raspravu pozvan je novi svjedok.

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