Svjedok na suđenju za stravično ubojstvo u Tenji: 'Sa suprugom je imao problematičan odnos'

Saslušanjem novih svjedoka na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Robertu Rederu iz Osijeka kojega se tereti za jezivo ubojstvo svoje supruge Maje Cvitanović Reder. Nakon što ju je, prošle godine, ubio u njihovoj obiteljskoj kući u Tenju, raskomadao ju je na dijelove i bacio u septičku jamu te prijavio njen nestanak. Istragom koja je uslijedila pronađeno je tek nekoliko dijelova nesretne žene, dok je većina ostala neotkrivena.

Optuženi Reder, za kojega svjedoci tvrde da je zlostavljao svoju suprugu, od početka se brani šutnjom, a na sudu se izjasnio da nije kriv za ženino ubojstvo.

Danas su na sud kao svjedoci pozvani prijatelji bračnog para Reder no, tužitelj je, odmah na početku suđenja, od sutkinje zatražio isključivanje javnosti za svjedoka Martina Pavičića, radi zaštite osobnog obiteljskog života žrtve jer iz iskaza koji je dao u istrazi proizlazi da ima saznanja o intimnom životu žrtve Maje Cvitanović Reder. Stoga je sudsko vijeće, još jednom, novinare poslalo na hodnik suda tijekom tog svjedočenja. Naime, i tijekom jučerašnjeg suđenja novinari nisu mogli prisustvovati svjedočenju majke pokojne Maje.

Osijek: Nastavak suđenja Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Potom je svjedočila Ana Stanišić koja je kao agentica za nekretnine prošle godine bila pozvana da posreduje u prodaji obiteljske kuće Rederovih u Tenju. Za to ju je angažirao Martin Pavičić, kao prijatelj obitelji. Svjedokinja je rekla kako osobno ne poznaje optuženog Redera. Ona nije imala nikakvih saznanja o bračnim odnosima Rederovih.

- Jednom sam se našla s optuženikom vezano za tu prodaju kuće, obavili smo načelni dogovor, ali do kasnijeg kontakta nije nikada došlo jer sam saznala da je u međuvremenu Maja Reder nestala. Bilo mi je neugodno ići u tu kuću - rekla je svjedokinja.

Svjedočio je i Tomislav Penić koji je inače prijatelj optuženog Redera.

Osijek: Nastavak suđenja Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Redera znam od 2001. godine, iz Retfale, gdje je prije živio. Maju znam kraće, otkako je bila s Robertom. Družio sam se s njima povremeno kada je Robert izašao iz zatvora. Imali su problematičan odnos. Sjećam se događaja iz 6-7 mjeseca prošle godine kada Maja nije dala Robertu da uđe u kuću. Ja sam išao s njime da ju nagovorim da ga pusti. Majina mama je pričala da Robert tuče i zlostavlja Maju, pa sam ju pitao da li je to istina; ona je rekla da joj je pričepio nogu vratima i gađao ju jastukom. Inače mi je poznato da je optuženik bio ljubomoran. Smetalo ga je što ga je Maja varala. Osobno mi je poznato da je Maja varala optuženog i sa Martinom Pavičićem, svjedokom koji je danas bio u sudnici i to dok je Robert bio u zatvoru - rekao je svjedok, ali je sutkinja zabranila pitanja vezana za intimni život žrtve, rekavši kako to nije bitno.

Svjedok je također rekao da je Maja bila agresivna te da je kod njih prestao dolaziti nakon što je Maja, u jednoj prepirci, njemu i Robertu lupila šamar.

Osijek: Nastavak suđenja Robertu Rederu za ubojstvo supruge Maje Cvitanović Reder | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Kada su bili posvađani, Robert je boravio na katu kuće, a Maja u prizemlju. Njega nisam nikada vidio da je nasilan prema Maji. Sjećam se da mi je rekao da je Maja nestala. Zvao me je svaki dan, pričao o tome, zvao je i policiju, raspitivao se o tome što su našli. I on ju je išao tražiti kod raznih osoba. Nisam primjetio da se nekako drugačije ponaša - rekao je svjedok rekavši kako je 2-3 tjedna prije Majinog nestanka Robert imao većih problema s nogom; hodao je sa štakama, bio i u bolnici. Dodao je i kako je par puta optuženik dolazio kod njega prespavati jer se posvađao s Majom.

- Optuženi mi je govorio kako je vidio da je Maja otišla s nekime u bijelom autu dubrovačkih ili zadarskih registracija. Rekao mi je da mu je netko dva puta provalio u kuću i to nakon što je Maja već nestala. O tome je obavijestio policiju - dodao je svjedok.