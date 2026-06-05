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UBOJSTVO ZORANA GRGIĆA (63)

Suđenje za krvavi obračun kod Sl. Broda: Presreo ga autom pa pucao. Ubojica priznao krivnju

Piše Franjo Lepan,
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Suđenje za krvavi obračun kod Sl. Broda: Presreo ga autom pa pucao. Ubojica priznao krivnju
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Foto: Ivica Janković

Na kraju suđenja, koje je trajalo više od dva sata, predsjednik sudskog vijeća sudac Damir Ronko, produžio je istražni zatvor okrivljeniku

Na Županijskom sudu u Slavonskom Bordu u petak je počelo suđenje Dominiku Kapovu (34) iz Slavonskog Broda osumnjičenom za ubojstvo Zorana Grgića (63) također iz Slavonskog Broda. Suđenju su nazočili članovi obitelji ubijenog i svjedok Tomslav Dusprava koji je u vrijeme ubojstva bio sa okrivljenikom u automobilu kojeg je vozio Kapov.

Okrivljenik Kapov je priznao krivnju za ubojstvo da je s dva hica iz vatrenog oružja ubio Grgića. Ubojstvo je počinjeno 23. rujna 2025. godine u mjestu Šušnjevci kod Slavonskog Broda. Prvog dana ročišta obrana niti okrivljeni nisu iznosili obranu. Odvjetnik Dominika Kapova, kao i on sam u petak nisu iznosili obranu, osim nekoliko pitanja upućenih svjedoku događaja Tomislavu Duspari od strane odvjetnika Dominika Kapova.

Na sljedećem ročištu, bit će izneseni dokazi protiv Kapova, zajedno s vještačenjem vještaka, tek nakon iznesenih dokaza protiv okrivljenika bit će iznesena obrana istog.

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Podsjetimo, u Šušnjevcima kod Slavonskog Broda 23. rujna oko 18 sati došlo je do pucnjave iz vatrenog oružja. Ubijen je muškarac (63), a ubio ga je poznanik dvostruko mlađi. Nakon što je počinio ubojstvo muškarac je svojom automobilom pobjegao.

- Čuo sam da je muškarac koji je sada u bijegu prestigao automobil ubijenog, zapriječio mu je put, izašao je iz svog vozila i prišao automobilu kojeg je vozio ubijeni. Izvadio je pištolj i kroz staklo na vozačevim vratima je u nesretnog muškarca ispalio nekoliko hitaca, zatim je sjeo u automobil okrenuo se i pobjegao je u smjeru odakle je došao - rekao je tada jedan od mještana Šušnjevaca.

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Ubojstvo je uznemirilo mještane, jer takvo što se nikada kod njih nije dogodilo, to su gledali samo na filmu. Neslužbeno doznajemo da je u automobilu bio još jedan muškarac. Ekipa Hitne pomoći čim je stigla na mjesto događaja započela je sa reanimacijom izrešetanog muškarca, no, nažalost on je preminuo.

Na kraju suđenja, koje je trajalo više od dva sata, predsjednik sudskog vijeća sudac Damir Ronko, produžio je istražni zatvor okrivljeniku Dominuku Kapovu.

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