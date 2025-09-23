Tko je ubijeni Zoran Grgić? Bio je natporučnik u Domovinskom ratu, a bio je i u zatvoru...

Ubijeni Zoran Grgić (62) rođen je u Slavonskom Brodu, stoji u životopisu Grgića. Završio je srednjoškolsko obrazovanje za matematičara-informatičara. Bio je u zatvoru jer je zagovarao višestranačje te pravo Hrvatske na odcjepljenje. Po izlasku iz zatvora nastavio je studij strojarstva.

Od 1991. do 1995. godine sudionik je Domovinskog rata, a služio je u činu natporučnika. Od 1995. do 2007. živo je i radio na Malom Lošinju. Pisao je za Večernji list, Fokus i Hrvatsko Slovo o temama iz geopolitike i gospodarstva. Godine 2016. imenovan je u tri mandata za člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija na prijedlog HDPZ-a (Hrvatskog Društva Političkih zatvorenika).

Bio je član Organizacijskog odbora konferencije "System building approach to combating terrorism", održane u Hrvatskome saboru pod pokroviteljstvom predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Autor je stručnog članka: "Geopolitical and geostrategic aspects of possible terrorist attacks against Republic of Croatia".

Bio je organizator diplomatskog, znanstveno - stručnog skupa "National security and transport perspectives in Croatia" održanog u Hrvatskome saboru pod pokroviteljstvom predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Također je i autor stručnog članka "Some aspects of national security" i zbornika radova sa gore navedenog skupa. Zbornik je preporučena literatura u nekoliko znanstveno-stručnih institucija uključivo i Policijsku akademiju MUP-a.

Od 2008. je aktivan u Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes u okviru grupe CTWG (grupa za kontra-terorizam). Do 2016. objavio je više stručnih i znanstvenih radova iz područja sigurnosti, geopolitike i gospodarstva.

Bio je oženjen te otac dvoje djece. Povremeno se bavio lovom, jahanjem te sportskim letenjem.

2015. godine podnio je kaznenu prijavu protiv predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića, ministra unutarnjih poslova Ranka Ostojića, ministra branitelja Predraga Matića i ravnatelja policije Vlade Dominića, piše Jutarnji list. Županijskom Državnom odvjetništvu u Zagrebu Grgić je na dvadesetak stranica napisao da navedene dužnosnike optužuje za kaznena djela teške tjelesne ozljede, nepružanja pomoći i napuštanje nemoćne osobe, povrede ravnopravnosti građana, povrede slobode izražavanja misli, povrede prava na okupljanje i javni prosvjed, povrede slobode vjere, protupravno oduzimanje slobode, prisile, prijetnje, narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora, protuzakonite pretrage, klevete, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, zloporabe položaja i ovlasti, zatim za mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, neprijavljivanje pripremanja i počinjenja kaznenog djela, zločinačko udruživanje, veleizdaju i povredu ugleda Republike Hrvatske.

Podsjetimo, Grgić je ubijen u Šušnjevimca kod Slavonskog Broda u utorak poslijepodne. Počinitelj je poznat policiji te je u bijegu. Blokiran je promet prema Ljeskovim vodama i Vrhovini te je istraga u tijeku. Neslužbeno, doznajemo da su se ubojica i ubijeni družili cijeli dan. Nešto iza 18 sati, ubojica je muškarcu na cesti u Šušnjevcima prepriječio svojim vozilom put. Izašao je iz auta i upucao muškarca koji je stao sa svojim vozilom. Zatim je pobjegao. Ranjenog muškarca pokušali su reanimirati, ali preminuo je na mjestu.