Suđenje za ratni zločin 1991. na Grubišnom Polju: Četnici mučili i odvodili civile, mnoge su i ubili

Nismo krivi, kazali su Živko Zagorac (80) i Milorad Davidović (57) optuženi za ratni zločin nad hrvatskim civilima 1991. godine na području Grubišnog Polja. Optužnica podignuta u travnju prošle godine obuhvaćala je 24 optuženika, no kako su njih dvojica uhićena, ostali su nedostupni, a neki su i preminuli, postupak je za njih dvojicu razdvojen.

Zagorac, kojega optužnica tereti da je bio politički komesar Bilogorskog odreda sa sjedištem u Velikoj Peratovici, uhićen je temeljem Europskog uhidbenog naloga (EUN) u listopadu prošle godine u Poljskoj te kasnije izručen Hrvatskoj. Ima dvojno državljanstvo, Kanade i Srbije, a uhićen je dok se zrakoplovom iz Srbije preko Poljske vraćao u Kanadu. Na sudu je kazao kako je u mirovini već 15 godina te kako prima oko 500 eura hrvatske mirovine te oko 1500 kanadskih dolara u Kanadi. U Srbiji kraj Beograda ima kuću od oko 400 kvadrata, a u Kanadi posjeduje automobil Hyundai Elantru. Udovac je i otac dviju kćeri, po struci je diplomirani ekonomist, a fakultet je završio u Zagrebu.

Davidović je uhićen u rujnu 2025. u Švedskoj, gdje živi i radi te je državljanin Švedske i Srbije. Inače je profesionalni vozač s mjesečnim primanjima od oko 2500 eura te je sa suprugom suvlasnik stana u Švedskoj od oko 75 kvadrata. Također ima dvije punoljetne kćeri.

Nakon izjašnjavanja o krivnji i uzimanja osobnih podataka današnja rasprava je odgođena kako bi se obrane mogle očitovati o predloženim dokazima tužiteljstva, a koji su sada podijeljeni u odnosu na svakoga od dvojice optuženika.

Tereti ih se da su tijekom kolovoza, rujna i listopada 1991. na području bivše općine Grubišno polje tijekom oružanog sukoba, Živko Zagorac, kao jedan od zapovjednika paravojnih i policijskih postrojbi tzv. "Sao Krajine" osobno sudjelovao i znao da njegovi podređeni muče i ubijaju civile, pljačkaju njihovu imovinu i pale obiteljske kuće i gospodarske objekte. Pri tome Zagorac ni ostali zapovjednici nisu takva postupanja spriječili ni suzbili.

Davidović je pak bio među pripadnicima postrojbi koji su uzimali taoce, mučili, zlostavljali, pljačkali i ubili velik broj civila.

Od 11. do 20. kolovoza 1991. civile su hvatali na cestama, tukli ih i maltretirali, odvodili ih u zatvor u Velikoj Peratovici gdje su bili zlostavljani, a neke su i ubili.

Prema optužnici, Zagorac se tereti za dva takva događaja 11. i 13. kolovoza 1991. u kojima su civile odvodili u zatvor. Jedan civil pokušao je pobjeći nakon što su mu zaustavili auto pa su u njega ispalili više hitaca iz automatskog oružja te mu nanijeli teške i po život opasne ozljede.

Davidović je, pak, optužen da je 20. kolovoza 1991. s još nekoliko optuženika sudjelovao odvođenju civila iz sela Topolovica nakon njegove okupacije. Riječ je bila o 20-ak civila, od kojih su neke odveli u zatvor u Veliku Peratovicu kako bi ih koristili prilikom razmjene, a njih sedmero je ubijeno.

Njihovi ostaci identificirani su među 14 tijela pronađenih u travnju 1993. u šumi zvanoj Bukovica između Lončarice i Rastovca.

Također, četnici su tom prilikom ispalili tromblonsku minu na krov kuće u kojoj se pokušalo sakriti dvoje civila. Oni su u eksploziji teško ozlijeđeni, a žena je kasnije preminula u bolnici.

Davidović je, navodi se u optužnici, sudjelovao i u odvođenju civila 21. do 30. kolovoza 1991. u Rastovcu, Gornjoj Kovačici, Dijakovcu. Sredinom rujna 1991. bio je s optuženicima koji su na cesti između Velikog Grđevca i Velike Barne zaustavili dvoje civila na traktoru. Ženu su otjerali u šumu gdje su je ispitivali i zlostavljali, a muškarca koji je pokušao pobjeći upucali iz automatskog oružja i teško ga ozlijedili. Zbog toga je u bolnici proveo više od mjesec dana te ostao invalid.

