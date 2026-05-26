Suđenje zaštitaru koji je ubio lopova: 'Djelovao je vrlo mirno, rekao je da je pucao u zrak'

Zaštitar je djelovao vrlo smireno. Rekao je da je ispalio jedan hitac u zrak, nije rekao da bi usmjerio pištolj prema bilo kome, kazao je K. S., voditelj skladišta i održavanja tvrtke TPK-EPO Proizvodnja na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Svjedočio je na Županijskom sudu u Zagrebu na suđenju zaštitaru Noky Securityja Siniši P. (49), kojega tužiteljstvo tereti za ubojstvo Antonija D. (36) i pokušaj ubojstva njegova brata Dejana D. koji su krali boju 21. srpnja 2024. oko 16.20 sati u krugu poduzeća na Žitnjaku koje je osiguravala njegova zaštitarska tvrtka. Kobnog dana K. S. je stigao na mjesto događaja odmah nakon zaštitara.

- Vikendom ne radim. Objekt nema fizičku zaštitu nego videonadzor i senzore koji aktiviraju alarm. Čim se alarm upali zaštitar i izlaze na teren. Tog dana sam van radnog vremena na službeni mobitel zaprimio poziv od dežurnog broja zaštitarske tvrtke da se upalio alarm u garaži skladišta boja. Dolaskom do objekta zamijetio zaštitarsko vozilo i zaštitara, kojeg znam iz ranijih intervencija. Ispričao i je da su dvojica provalila u objekt AKZ-a u koji je bila provala i prošle nedjelje. Rekao je da je na velikom parkingu sa sjeverne strane uočio vozilo, no nije zapisao registarske tablice. Poslije je uočio dvojicu nepoznatih osoba koji su kroz razbijeni prozor uzimali kante s bojom. Povikao im je: 'Stoj!', a oni su odgovorili 'Stoj ti' - govori je svjedok.

Dodao je da su, prema onome što je saznao od zaštitara, oni počeli trčati prema šumi, a on je vikao. 'Stoj pucat ću!' i ispalio jedan hitac u zrak. Bili su maskirani fantomkama preko lica. Na tlu ispod razbijena prozora uočili smo više kanti s bojom i odnijeli ih. Zaštitar je bio u službenoj odori, za pojasom je imao pištolj u futroli - prisjećao se i dodao da je staklo bilo oštećeno od ranije provale koja je bila nedjelju ranije.

- Da je netko ubijen saznao sam kasnije istoga dana od policajca. Prije ovoga sam četiri puta dolazio nedjeljom zbog provalnih krađa, dvije nedjelje zaredom. Mislim da je riječ o istim osobama prema snimkama kretanja i građi - ispričao je svjedok i dodao da su prije događaja, a nakon zadnje provale postavili novi prozor koji je s unutarnje i vanjske strane bio zaštićen rešetkama.

Predsjednicu sudskog vijeća zanimalo je koliko je svjedok dobro poznavao zaštitara.

- Nisam ga uopće poznavao, vidio sam ga na dvije ili tri intervencije možda dva mjeseca prije ovoga te smo razgovarali možda desetak minuta. Nikad kod njega nisam vidio nervoze, uvijek je izgledao savršeno mirno - pojasnio je.

Sinišina branitelja Tomislava Skerleva zanimalo je koliko su teške bile kante boje koje su našli ostavljene.

- Oko 15 kilograma jedna, a bilo ih je više - odgovorio je svjedok.

- Mogu li te kante nositi dvije osobe u trku? - nastavio je s pitanjima branitelj.

- Ne mogu, ali mogu hodajući - kazao je svjedok pa dodao da je riječ o kantama koje su bile kod ograde prema šumi. Rekao je da je tog dana od zaštitarske tvrtke zaprimio poziv oko 16.40 te da je došao tamo kroz 15 minuta. Pojasnio je i da nisu izlazili van ograde te da nikoga nije vidio ni čuo osim optuženika. Nije znao ni gdje je pronađeno tijelo.

Na sudu je iskaz trebao dati i Kemal S., za kojega je bilo zatraženo dovođenje na raspravu. No, on nije doveden, a sudu nije stiglo ni izvješće policije zbog čega.

Siniša P. tvrdi da nije kriv.

- Nisam imao namjeru ubiti ikoga, da mogu vratiti vrijeme kasnio bih još više da ih ne sretnem, pa sam bih im dao 150 eura da više ne dolaze. Ja uopće nisam znao da sam ga pogodio jer ga nisam vidio u tom trenutku, da sam znao, pa ja bih mu dao svoju krv ako treba. Skoro tisuću puta sam odvrtio film u glavi od tog dana da probam shvatiti kako i zašto. Svako jutro se budim s tim u glavi. Rekao bih da sam malo i paranoičan pa svom poslu pristupam ozbiljno. Ovaj posao radim 22 godine, nemam mrlju u karijeri. Imam iskustva - kazao je u svojoj obrani zaštitar. Rekao je da je taj dan bio kod kuće dok nije stigao poziv.

- Oko 15 i 30, 15 i 40, sam dobio dojavu da je provala. Kolega iz centrale je rekao da je provala opet na istom mjestu, jer je tako bilo već četiri nedjelje za redom, u istoj zgradi. Sjeo sam u službeni auto i krenuo prema tamo, nije bilo gužve, a ja nisam ni pretjerano žurio. Zapravo se nisam htio sresti s lopovima. Došao sam i parkirao automobil. Otključao sam velika teška vrata ograde koja moram povući prema sebi. Trčao sam nekih 50-ak metara do zgrade i priznajem, opsovao sam. Jedan je već bio udaljen desetak metara od mene, drugi je trčao za njim. Vikao sam 'Stoj, pucat ću' i ispalio hitac u zrak. Vratio sam pištolj u korice. Tad je i treći iskočio iz prostorije. Imali su fantomke, kape. Ja u tom trenutku ne znam koliko ih je, jesu li naoružani, koje su im namjere. Nisam imao namjeru ubiti nikoga. Počeli su trčati dijagonalno preko te livade - ispričao je Siniša.

Dodao je da mu nije bilo svejedno, te da je strepio.

- Oni su nastavili trčati, ja sam vikao 'Stoj, pucat ću' i ispalio još jedan hitac u zrak. Tad sam se nalazio iza ograde od koje se ne vidi cijela livada, sužen je vidokrug. Gurnuo sam ruku kroz rupu u ogradi i još jednom zapucao u zrak. Čuo sam ih kako viču 'Pucaj, pucaj' i tad se ovaj treći okrenuo prema meni. Još jednom sam zapucao, moguće je da mi je ruka u tom trenutku klonula. Nisam imao namjeru pucati prema njima. Nisam ni znao da sam ga pogodio jer zadnje čega se sjećam je da oni zajedno istrčavaju kroz vrata - rekao je i dodao da je moguće da su oni vikali: 'Puca, puca', a on u tom metežu čuo 'Pucaj, pucaj'.

S obzirom da je Siniša treći put u kratkom vremenu promijenio odvjetnika sud mu je dodijelio branitelja po službenoj dužnosti, koji će biti prisutan i zastupati ga do kraja postupka.