Sudi joj se da je nožem izbola tri muškarca, ranije je upala u stan i prijetila turistkinjama nožem

Suđenje Tonki Čogelji zbog optužbi da je u četiri mjeseca izbola tri muškarca u svom stanu u Petrovoj ulici je pri kraju. Sva trojica su živa. Iako se očekivalo da će iznositi obranu u četvrtak, zbog njene bolesti i bolesti njenih odvjetnica, nisu ju stigle pripremiti pa se sve odgađa za ožujak. Sutkinja je pročitala i Čogeljine prijašnje presude.

Tako je 2023. godine pijana upala u stan poznanice u kojem su bile dvije žene koje su ga iznajmile preko platforme za iznajmljivanje stanova za turiste. Nikad ih prije nije vidjela, a one su se u strahu zatvorile u sobu. Lupala je po vratima sobe u kojoj su se skrivale i vikala 'Što se bojiš noža? Ja se vas ne bojim!'. One su zvale policiju, a Čogelja nije htjela otvoriti vrata. Na kraju su vatrogasci provalili, a Čogelja je urlala na policajce 'K*urvo, j**at ću vam majku! P**ko, ne možete mi ništa!'. Vrijeđanje se nastavilo i u policijskoj postaji. Dobila je 40 dana zatvora koji su zamijenjeni uvjetnom kaznom od godine dana. Već je jednom ranije napala istu ženu u čiji je stan provalila. Prvo je kroz prozor stana vikala na nju, zatim izašla na cestu i šamarala ju. Za to je dobila kaznu od 300 eura.

- Moram li ja to sad platiti - pitala je Čogelja na što joj je sutkinja rekla da je to drugi postupak od prije i da ovaj postupak nema ništa s tim je li već platila i kad će.

Obrana je ponovno ispitivala medicinsku vještakinju kako bi pokušali uvjeriti sud da nije vladala sobom, da se zaista ne sjeća zadnjeg napada i da bi bilo bolje da kaznu odsluži u nekoj instituciji za liječenje ovisnosti nego u zatvoru. No vještakinja je samo potvrdila svoje nalaze iz 2024. godine.

Obranu je zanimalo koje su njene osnovne dijagnoze.

- Poremećaj ličnosti s emocionalno nestabilnim i disocijalnim obilježjima te ovisnost o alkoholu i više psihoaktivnih tvari - rekla je vještakinja.

Iz dokumentacije se vidi da joj je pronađeno 1,68 grama alkohola po litri, bila je u pijanom stanju, pozitivna na kokain i benzodiazepin, odnosno lijekove za liječenje anksioznosti, nesanice i grčenja mišića. Čogeljina odvjetnica je pitala vještakinju može li procijeniti koliko je vremena prošlo od ubadanja zadnje žrtve do mjerenja alkohola u krvi, u nastojanju da dokaže da je mogla biti puno pijanija i samim time neuračunljiva. No to je pitanje za toksikologa. Sutkinja je inzistirala da u zapisnik uđe da pričaju samo o zadnjem ubadanju, ne na prva dva puta jer prve dvije žrtve nisu od straha ništa prijavile. Tek naknadno se saznalo za njih. No i da je bila pijanija, tvrdi vještakinja, to ne bi promijenilo njenu procjenu da je bila bitno smanjeno ubrojiva, a ne skroz neubrojiva.

- Moguće je da je ispitanica i nakon počinjenja djela mogla uzeti određene vrste droga - rekla je.

Obranu je zanimalo i može li se Čogelja izliječiti od poremećaja ličnosti, na što je vještakinja rekla da je moguće ali da vjeruje da bi bilo teško. Čogelja je tu prigovorila da vještakinja nigdje nije spomenula njen bipolarni poremećaj i epilepsiju, a i sama je imala pitanje bi li se mogla sjećati napada s obzirom na sve dijagnoze, alkohol i opijate.

- S obzirom na dugotrajno korištenje alkohola i opijata, moj zaključak je da ona dobro podnosi veće količine alkohola. To zaključujem jer je dugo konzumirala velike količine. Također, ona se može sjetiti događaja, ali psihogeno odbija i sama uopće ne želi pričati o tome - rekla je.

Odvjetnica je potom pitala za komune.

- Komune su jedna od metoda liječenja ovisnosti no početno treba provesti liječenje kroz ambulantni ili bolnički tretman te kad se dođe do adekvatne stabilizacije stanja, tada se može individualno prema potrebi odrediti i liječenje takvog tipa. U zatvorskom sustavu moguće je provoditi mjeru liječenja od ovisnosti tijekom izdržavanja kazne, provodi se psihijatrijska terapija koja uključuje sve vidove liječenja koji se odnose i na psihoterapijski dio - rekla je.

Čogelja je i na to imala prigovor jer vjeruje da referent u zatvoru zadužen za liječenje od ovisnosti nije kompetentan provoditi terapiju. Sutkinja je potom preuzela ispitivanje vještakinje. Prvo ju je zanimalo je li Čogelja kritična prema svom ponašanju i je li ikad tražila pomoć.

- Kroz dokumentaciju se vidi da je bez uvida i kritičnosti prema potrebi održanja apstinencije i da se navedeno ne održava uz učestale recidive konzumacije alkohola i droga - rekla je vještakinja.

Na pitanje je li moguće da se ne sjeća, vještakinja tvrdi da je moguće da se ne sjeća nekih detalja ali da nema problem s time da bi se prisjećala bilo kakvog djela iako to može tvrditi.

- Kod ispitanice nema elemenata da bi postojala amnezija na događaje zbog utjecaja psihoaktivnih tvari, naročito u prva dva slučaja koja nisu popraćena medicinskom dokumentacijom vezano za intoksikaciju, no i za treći slučaj nema elemenata da bi amnezija bila uključena za događaje koji su se dogodili tako da njezino negovorenje o istim događajima kao što je bilo prisutno kod ispitivanja vještaka spada u jednu psihogenu amneziju gdje ne želi govoriti o tome i o voljnom djelu gdje ne želi govoriti o događajima u ovom predmetu - rekla je vještakinja.

Obrana je uložila prigovor na nalaz vještakinje jer vjeruju da količina alkohola u krvi utječe na ubrojivost i sjećanje, kao i na dio u kojem tvrdi da se Čogelja može liječiti u kaznionici. Htjeli su saslušati i toksikologa, čemu se državno odvjetništvo usprotivilo.

- Smatramo ovaj prijedlog dokaza potpuno nepotrebnim s obzirom na danas izneseno mišljenje sudske vještakinje psihijatra i činjenicu da ovakvo utvrđenje ne bi ni u kojem dijelu promijenilo pitanje ubrojivosti, ovim se odugovlači kazneni postupak - rekla je tužiteljica.

Sutkinja se s njima složila, i zaključila da mora obrani odobriti kratak rok da se dogovore oko obrane, iako to sad odugovlači postupak sve do ožujka. Tad bi Čogelja trebala iznijeti svoju obranu, a čitat će se i završne riječi tužiteljstva i obrane.