Sudili joj za seksualni odnos s učenikom, dok je bila na slobodi zatrudnjela s drugim dječakom!

Nevjerojatna priča iz Engleske. Učiteljica je ostala trudna sa 16-godišnjim učenikom dok je bila na uvjetnoj slobodi i čekala da joj počne suđenje za seksualne odnose s drugim učenikom, piše Mirror. Rebecca Joynes (30) iz Liverpoola stigla je na sud u Manchesteru gdje su je optužili po šest točaka seksualnog zlostavljanja djeteta. U optužnici piše da je imala odnose s 15-godišnjim dječakom kojeg je namamila u stan tako što mu je prvo kupila Gucci remen.

TEACHER AWAITING TRIAL FOR SEX WITH BOY GOT PREGNANT BY ANOTHER PUPIL | Foto: Profimedia

Kako prenosi Mirror, potom ga je odvela u stan i najmanje dvaput su imali odnose. Kad se to saznalo škola ju je suspendirala, a policija privela. Joynes je tvrdila da nije spavala s učenikom pa su je pustili da se brani sa slobode.

No sad ide veliki zaplet jer u međuvremenu je predatorica ostala trudna i to sa svojim drugim učenikom. Tužitelj Joe Allman rekao je da su zbog novonastalih okolnosti morali prilagoditi optužnicu.

TEACHER AWAITING TRIAL FOR SEX WITH BOY GOT PREGNANT BY ANOTHER PUPIL | Foto: Profimedia

'Bila je samo u tenisicama'

- Ispostavilo se da je gospođica Joynes u međuvremenu bila s drugim učenikom s kojim je ostala trudna. To je bio šok za njega jer mu je rekla da ne može imati djecu zbog problema s maternicom. To se sve odvijalo dok je optuženica bila na uvjetnoj slobodi zbog optužbe da je bila u odnosu s prvim učenikom - rekao je tužitelj i opisao kako se doznalo za skandal.

- Učenik s kojim je prvo ušla u aferu to je podijelio sa svojim prijateljima na Snapchatu. Ona je došla po njega u Audiju i odvela ga u stan. Tamo su imali odnose. Drugi učenik rekao je kako je čekala da napuni 16 i da je znao da je na uvjetnoj slobodi i zbog čega dok je bila s njim. Otkrio je i kako mu je slala fotografije na kojima je bila samo u tenisicama. Kaže i kako je naručila pizzu nakon odnosa i da ga je kontrolirala - otkrio je tužitelj.