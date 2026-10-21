Suki, producent s HRT-a: 'Sudac je u Dinamovoj loži pjevao 'Ne može nam nitko ništa...''

Ja sam prije godinu dana bio kod super ljubaznog gospodina Libla u USKOK-u i sve što sam tada rekao je istina i sve to stoji, pa ako mi to možete pročitati, rekao je na početku svjedočenja Zvonimir Sunara Suki, inače producent na HRT-u i po potrebi voditelj protokola HDZ-ovih događaja. Kako je rekao sudu, on je i voditelj protokola Dinamove VIP lože. Tako je i znao tko je kad došao u ložu Zdravku Mamiću, pa je stoga i svjedok u predmetu protiv trojice bivših sudaca Županijskog suca u Osijeku: Darku Krušlinu, Anti Kvesiću i Zvonku Veliću, odbjeglim Zdravku i Zoranu Mamiću, Nataši Sekulić i Dragi Tadiću, koje USKOK tereti za davanje i primanje najmanje 370 tisuća eura mita.

No sutkinja mu nije mogla pročitati iskaz jer je obrana tražila ponovno ispitivanje svjedoka pa je Sunara Suki morao svojim riječima opisati što mu je poznato o druženju Zdravka Mamića i osječkih sudaca u loži Dinamova stadiona prije nekoliko godina.

- Došao mi je Ljubo Pribić sa sucima i pitao može li ga pustiti do Zdravkove lože - započeo je.

Prvo je o sucima govorio u množini, a onda je na dodatna pitanja rekao da je Krušlin osoba koju je pustio u Mamićevu ložu.

- Taj Ljubo je bio šef zatvora u Osijeku, i prije utakmice, ne sjećam se koje, došao je s Krušlinom i još nekoliko osoba. Pitao me mogu li suci do Zdravka u ložu, a ja sam mu odgovorio da moram pitati. Kada je Zdravko rekao da može, ja sam ih pustio, a što se tamo kasnije događalo, ja ne znam - opisao je.

Kada mu je predočen iskaz iz istrage ispalo je da je u njemu spominjao da su Ljubo i suci do lože išli nakon utakmice, a ne prije kako što je rekao na raspravi.

- Što sam rekao prije? Točno je ono što sam rekao u istrazi - ispravio se Sunara.

Nije to jedino oko čega se zabunio jer ga nije ispitivao tužitelj Libl nego Ksenija Krizman, koja je i tužiteljica u ovom postupku.

U iskazu kojeg je dao Uskoku, Sunara Suki je rekao i da su Vekić i Krušlin dolazili na Dinamove utakmice često, i prije suđenja Mamiću i da su uvijek imali ulaznice. Vidio je da Krušlin sa stadiona odlazi s Dinamovim poklon vrećicama, no nije znao reći što je bilo u njima. Branitelje je zanimalo i jesu li na Dinamove utakmice dolazili i drugi ljudi iz pravosuđa, na što je Sunara odgovorio potvrdno. Upitan i je li na te utakmice dolazio Ivan Turudić.

- To je opće poznata stvar - rekao je.

Krušlin tražio upoznavanje s Turudićem

U Uskoku je rekao i da ga je Krušlin tražio jednom da ga upozna s Turudićem koji je bio u loži, a Turudić je to odbio. Krušlin je imao prigovor.

- Prigovaram na istinitost te tvrdnje jer sam Turudića upoznao 2015. na studijskom putovanju za suce. Nisam ni bio na utakmici koja se spominje u optužnici. Na toj fotografiji smo mi (op.a. on i Ado Kožul) u zimskim jaknama, a ova je utakmica bila u srpnju. Ja za vrijeme suđenja Mamiću nisam išao na europske Dinamove utakmice jer takvih utakmica u Zagrebu nije bilo. Išao sam kada sam presudu objavio i napisao - rekao je Krušlin.

Dan ranije je bivši šef osječkog županijskog suda Zvonko Vrban ispričao kako mu je Turudić spomenuo upoznavanje.

- Sudac Turudić mi je rekao da je sudac s kačketom i naočalama zamolio Sukija da ih upoznaju, a on je to odbio - rekao je Vrban u utorak.

'Nisi me vidio'

Sunara je ostao i kod opisa Krušlinovog dolaska u Dinamovu ložu, nakon što je 'Maminjo otišao'.

- Bio je u loži i pjevao ne može nam nitko ništa, jači smo od sudbine. Znam da mi je to bilo čudno jer sam pomislio pa nedavno si ga osudio, a sada ga tu ismijavaš. Tada mu je domaćin bio Tomislav Marčinko, a znam da mi je rekao: 'Nisi me vidio' - rekao je Sunara u istrazi.

Krušlina je prepoznao kao osobu koja je bila kod Mamića u loži i kad ga je negdje na televiziji vidio s kapom na glavi.

- Tad sam pomislio 'Pa ovaj je prolazio pored mene!' - rekao je Sunara.

'Vekić je išao u Dubai'

Prije njega svjedočio je Vlatko Lončar, koji je kao sudski savjetnik radio na povratu jamstva od sedam milijuna kuna Mamiću. Lončar je rekao da mu ništa nije bilo čudno u procesu ali da je bilo problematično sastaviti sudsko vijeće koje će o tome odlučivati jer se određeni broj sudaca iz raznih razloga izuzeo.U tom vijeću je bio Kvesić.

- Mene nikada nitko ništa nije tražio oko te odluke - rekao je Lončar.

Zahtjev za povratom jamstva je odbijen. No bila mu je čudna uplatnica na kojoj je pisalo da je uplatitelj jamstva Hrvatska pošta te da se jamstvo treba vratiti tadašnjem Mamićevom odvjetniku.

Svjedočila je i Jasmina Ujhazi koja je bila zapisničarka Zvonka Vekića.

- Nije mi ništa bilo čudno ni neobično u vrijeme kada je Vekić presjedao optužnim vijećem koje je odlučivalo o jednoj od optužnica protiv Zdravka Mamića - rekla je.

Potvrdila je da su Krušlin i Vekić bili bliski prijatelji, ali nije znala Vekićeve odlaske u BiH.

- Znam da je išao u Dubai jer mu je tamo živio zet - rekla je.

Krušlin je na to reagirao sa izjavom da Vekićev zet ne živi u Dubaiju već u Abu Dabiju.

- Ne znam pouzdano je li išao u Dubai, ali znam da je išao u posjet zetu - zaključila je.