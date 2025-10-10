Sukob Ivoševića i Matijevića u Banovini: 'On meni šefovati neće. Ne bojim se niti pištolja'

Splitski gradski vijećnici Bojan Ivošević i Davor Matijević verbalno su se sukobili u hodnicima Banovina u četvrtak. Dio prepirke su zabilježile i kamere TV Jadrana, prenosi Slobodna Dalmacija.

Bojan Ivošević je rekao da je on razgovarao s Igorom Stanišićem u trenutku kada mu je prišao Davor Matijević.

- Upozoravao sam Igora da ono što Davor Matijević radi na sjednicama Gradskog vijeća spada u domenu kaznenog djela te da svojim ponašanjem krši poslovnik - pričao je Ivošević i dodao:

- Želio sam da ga u tome onemogući i kazao sam, citiram: "Ne moraš ispunjavati želje ovoga da ne kažem što". Davor je u tom trenutku bio udaljen dva metra te je izgubio kontrolu, podigao ruke, zaletio se na mene i zabio se prsima u moje rame.

Kako je rekao, nije reagirao već je ostao okrenut prema Igoru te mu je poručio da ga udalji od njega.

- To je nasilnik koji mi se unio u lice i zaudara - dodao je.

- Davoru sam rekao neće meni šerifovati jer se ja ne bojim ni pištolja. U tom trenutku su ga HDZ-ovci počeli micati, a Davor mi je kazao "mrš". Samo sam se odmaknuo te mu kazao da "to možda može reći ženi" - prepričao je Ivošević.

Matijević je kratko rekao da Ivošević još uvijek ima nerazrješive probleme s ponašanjem.