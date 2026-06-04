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NOVO IMENOVANJE

Sukob SAD-a i Europe oko BiH: Još nema dogovora o novom visokom predstavniku

Piše HINA,
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Sukob SAD-a i Europe oko BiH: Još nema dogovora o novom visokom predstavniku
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Američki državni tajnik nije spominjao konkretno ime no od ranije je procurilo ime profesionalnog diplomata Antonia Zanardi Landija...

Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini (PIC) u četvrtak je nastavio raspravu o izboru novog visokog predstavnika za tu zemlju, a lokalni mediji nagađaju kako su prijepori između europskih država i SAD oko imena i dalje žestoki pa je moguće da do imenovanja u ovoj fazi niti ne dođe. Američki državni tajnik Marco Rubio u međuvremenu je, tijekom saslušanja pred odborom za vanjske poslove Kongresa SAD, potvrdio kako administracija Donalda Trumpa želi vidjeti Talijana na čelu Ureda visokog predstavnika u BiH (OHR).

"Postoji novi kandidat za visokog predstavnika u BiH kojeg ćemo podržati. Riječ je o gospodinu iz Italije za kojeg smatramo da bi obavio dobar posao u pomaganju da se osigura određena stabilnost na toj poziciji", izjavio je Rubio tijekom saslušanja u Washingtonu u srijedu dok je u Sarajevu počinjalo dvodnevno zasijedanje Upravnog odbora PIC-a.

Pojasnio je kako Trumpova administracija u odnosu na BiH zastupa pristup koji će spriječiti "bilo kakvu vrstu sukoba i bilo kakvu podjelu i secesiju".

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Američki državni tajnik nije spominjao konkretno ime no od ranije je procurilo ime profesionalnog diplomata Antonia Zanardi Landija, ranijeg veleposlanika Italija u Beogradu i Moskvi i sadašnjeg veleposlanika Suverenog reda malteških vitezova pri Svetoj Stolici.

Utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke i Velike Britanije za novog visokog predstavnika pak žele osobu koja bi bila manje pod američkim utjecajem i koja bi štitila prije svega europske interese.

Kao kandidat tog bloka spominje se posebni francuski izaslasnik za zapadni Balkan Rene Troccaz.

Način biranja novog visokog predstavnika na Upravnom odboru PIC-a nije precizno utvrđen, no ranije je uobičajena praksa bila da se takve odluke donose konsenzusom. Kako za sada suglasnosti o imenu nema, moguće je da imenovanje nasljednika Christiana Schmidta bude prolongirano. 

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