Obavijesti

News

OGRANIČAVAJU TRUMPA

Sukob u SAD-u: Demokrati traže veću kontrolu nad ratom u Iranu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Kevin Lamarque

Chuck Schumer poručio da Kongres mora odobriti sve daljnje vojne akcije Donalda Trumpa

Američki zakonodavci pokušat će idući tjedan ponovno izglasati rezoluciju o obustavi rata s Iranom i prisiliti predsjednika Donalda Trumpa da ishodi odobrenje Kongresa za bilo kakve daljnje napade, izjavio je u srijedu čelnik demokrata u Senatu Chuck Schumer, ubrzo nakon što je Trump objavio dvotjedni prekid vatre. "Kongres mora ponovno potvrditi svoj autoritet, osobito u ovom opasnom trenutku", rekao je Schumer na konferenciji za novinare u svom uredu u New Yorku. Trump je pristao na prekid vatre u utorak, manje od dva sata prije isteka roka koji je postavio Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu.

Trumpova prijetnja da će "večeras umrijeti cijela jedna civilizacija" izazvala je globalnu zabrinutost i osudu demokrata, od kojih su deseci zatražili Trumpovu smjenu. Ženevske konvencije o humanitarnom ponašanju u ratu iz 1949. godine zabranjuju napade na lokacije koje se smatraju ključnima za civile.

Schumer je nazvao Trumpove izjave "neuračunljivima" i kritizirao rat jer nije uspio oslabiti iransku vladu niti ograničiti njezin nuklearni program, dok su cijene goriva u svijetu porasle. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski.

Bijela kuća tvrdi da su Trumpovi postupci zakoniti i unutar njegovih prava kao vrhovnog zapovjednika da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija.

Demokrati u Senatu i Zastupničkom domu protekli su mjeseci pokušavali, ali i opetovano podbacili u donošenju rezolucija o ratnim ovlastima kojima bi prisilili Trumpa da dobije odobrenje zakonodavaca prije pokretanja vojnih operacija.

Trumpovi republikanci u Kongresu — koji drže tijesnu većinu u oba doma — gotovo su jednoglasno podržali njegovu politiku.

Iako američki Ustav nalaže da Kongres, a ne predsjednik, objavljuje rat, to se ograničenje ne odnosi na kratkoročne operacije ili situacije u kojima se zemlja suočava s neposrednom prijetnjom.

Čelnik demokrata u Zastupničkom domu, zastupnik iz New Yorka Hakeem Jeffries, rekao je da bi taj dom također trebao glasati o rezoluciji za obuzdavanje rata protiv Irana.

"Potreban nam je trajni kraj bezobzirnog rata koji je Donald Trump sam izabrao", rekao je Jeffries za CNN.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026