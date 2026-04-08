Chuck Schumer poručio da Kongres mora odobriti sve daljnje vojne akcije Donalda Trumpa
Sukob u SAD-u: Demokrati traže veću kontrolu nad ratom u Iranu
Američki zakonodavci pokušat će idući tjedan ponovno izglasati rezoluciju o obustavi rata s Iranom i prisiliti predsjednika Donalda Trumpa da ishodi odobrenje Kongresa za bilo kakve daljnje napade, izjavio je u srijedu čelnik demokrata u Senatu Chuck Schumer, ubrzo nakon što je Trump objavio dvotjedni prekid vatre. "Kongres mora ponovno potvrditi svoj autoritet, osobito u ovom opasnom trenutku", rekao je Schumer na konferenciji za novinare u svom uredu u New Yorku. Trump je pristao na prekid vatre u utorak, manje od dva sata prije isteka roka koji je postavio Teheranu da ponovno otvori Hormuški tjesnac ili se suoči s razornim napadima na civilnu infrastrukturu.
Trumpova prijetnja da će "večeras umrijeti cijela jedna civilizacija" izazvala je globalnu zabrinutost i osudu demokrata, od kojih su deseci zatražili Trumpovu smjenu. Ženevske konvencije o humanitarnom ponašanju u ratu iz 1949. godine zabranjuju napade na lokacije koje se smatraju ključnima za civile.
Schumer je nazvao Trumpove izjave "neuračunljivima" i kritizirao rat jer nije uspio oslabiti iransku vladu niti ograničiti njezin nuklearni program, dok su cijene goriva u svijetu porasle. Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski.
Bijela kuća tvrdi da su Trumpovi postupci zakoniti i unutar njegovih prava kao vrhovnog zapovjednika da zaštiti SAD naređivanjem ograničenih vojnih operacija.
Demokrati u Senatu i Zastupničkom domu protekli su mjeseci pokušavali, ali i opetovano podbacili u donošenju rezolucija o ratnim ovlastima kojima bi prisilili Trumpa da dobije odobrenje zakonodavaca prije pokretanja vojnih operacija.
Trumpovi republikanci u Kongresu — koji drže tijesnu većinu u oba doma — gotovo su jednoglasno podržali njegovu politiku.
Iako američki Ustav nalaže da Kongres, a ne predsjednik, objavljuje rat, to se ograničenje ne odnosi na kratkoročne operacije ili situacije u kojima se zemlja suočava s neposrednom prijetnjom.
Čelnik demokrata u Zastupničkom domu, zastupnik iz New Yorka Hakeem Jeffries, rekao je da bi taj dom također trebao glasati o rezoluciji za obuzdavanje rata protiv Irana.
"Potreban nam je trajni kraj bezobzirnog rata koji je Donald Trump sam izabrao", rekao je Jeffries za CNN.
