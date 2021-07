Kako doznaje N1, Vesna Vučemilović zatražila je ispisnicu iz Domovinskog pokreta. U stranku je dostavila zahtjev u kojem traži da je žurno ispišu iz članstva i pošalju potvrdu da više nije član.

Nakon što je njezin brat i bivši čelnik stranke, Miroslav Škoro, dao ostavku na to mjesto, Vučemilović se u nekoliko navrata sukobila s novim vodstvom. Sukobi su kulminirali i na sjednici Predsjedništva stranke u srijedu kada je Vučemilović naprasno izašla sa sastanka ni pola sata od početka.

Izjavu novinarima nije htjela dati, ali se ubrzo nakon toga oglasila na Facebooku gdje je poručila da je protiv nje pokrenut disciplinski postupak, a novo vodstvo nazvala "mutnim likovima" koji pokušavaju oteti stranku.

- Danas mi je na sjednici Predsjedništva DP-a oduzeta riječ i protiv mene je pokrenut disciplinski postupak. Problem je što kolovođe ove sramote očito ne razumiju da me ni na taj način neće ušutkati! Mutni likovi koji pokušavaju preoteti stranku Miroslavu Škori zamjeraju mi, navodno, to što nastupam u medijima, a onda me ušutkavaju na sjednici Predsjedništva, koja se nikad ne bi ni održala da ja nisam ustrajala. Sankcije, ušutkavanje i zastrašivanje, anonimno blaćenje po medijima, mijenjanje brava na vratima stranačkih prostorija… Recite vi meni, ponašaju li se tako dobronamjerni ljudi koji rade na dobrobit naroda, države i stranke - objavila je na Facebooku.