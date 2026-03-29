SULUDI ČIN Pucao iz zračnice u Zagrebu, pogodio auto u vožnji

Nepoznati je počinitelj, najvjerojatnije iz zračne puške ispalio jedan hitac, čije je streljivo u svojoj putanji probilo staklo na stražnjim lijevim vratima automobila marke Seat zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu leasing kuće kojim je upravljao 47-godišnjak, objavila je zagrebačka policija.

Incident je bio u subotu oko oko 19.50 sati u Novom Zagrebu, u Hudobičkoj ulici.

- Nepoznati počinitelj udaljio se s mjesta događaja, a ozlijeđenih osoba nije bilo - dodala je policija.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, dok su iste večeri policijski službenici uhitili 65-godišnjaka kojeg se tereti za kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.

- Osumnjičenom muškarcu policijski su službenici oduzeli zračnu pušku za koju se sumnja da ju je koristio pri počinjenju kaznenog djela te nad njim provodi kriminalističko istraživanje - zaključila je policija u priopćenju.