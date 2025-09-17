Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

Cure detalji iz afere podmićivanja djelatnika Hrvatskih šuma. Mirjanu Lončarić - Bartulu, šumarsku tehničarku Šumarije Ivanska, tereti se da je primila najmanje 6600 eura mita za odabir kvalitetnijih trupaca i prepuštanje trupaca vrijednih oko 6300 eura, što nije zavela u evidenciju šumarije.

Kako 24sata doznaje, ona je mito navodno primila jer joj je trebao novac za novi auto i sinovljev fakultet.

Index je došao i do detalja razgovora između nje i poduzetnika Maria Jankovića, kojeg se tereti da je mozak operacije koji je podmićivao 15-ak djelatnika Hrvatskih šuma.

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec. Nekoliko dana kasnije, 4. srpnja ove godine, njih dvoje snimljeni su i bubom koja je bila ubačena u Jankovićev automobil. Janković joj je tada predao i mito. Prvo je izašao iz auta i sprejem označio koje trupce želi, a onda joj u autu dao 300 eura. Ona mu se navodno žalila na nedostatak novca za kupnju novog vozila te na visoke troškove fakulteta koji je pohađao njezin sin.

11. srpnja joj je dao ukupno 1.900 eura uz uputu da pola da osobi čiji identitet za sada nije utvrđen. I 18. srpnja joj je Janković navodno predao 1.800 eura mita uz 50 eura ‘dečkima za pijaču’.

U jednom od razgovora ona mu je rekla da je zadovoljna kako posluju, na što joj je on rekao da mu ništa ne govori preko telefona nego da mu samo javi kad dođu trupci.

Podsjetimo, tereti ga se da je davao mito kako bi njemu i tvrtkama za koje je urgirao djelatnici Hrvatskih šuma preko reda isporučili najkvalitetnije trupce hrasta uz to što su prihvaćali neosnovane reklamacije trupaca i tako skupu drvnu građu prodavali kao škart. Uskok još nije objavio za koliko su oštećene Hrvatske šume.