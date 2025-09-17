Obavijesti

News

Komentari 0
CURE NOVI DETALJI

Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Šumarska tehničarka primila mito za auto i sinov fakultet: 'Troškovi studija su jako skupi'
Zagreb: Privođenje uhićenih u Hrvatskim šumama | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec

Cure detalji iz afere podmićivanja djelatnika Hrvatskih šuma. Mirjanu Lončarić - Bartulu, šumarsku tehničarku Šumarije Ivanska, tereti se da je primila najmanje 6600 eura mita za odabir kvalitetnijih trupaca i prepuštanje trupaca vrijednih oko 6300 eura, što nije zavela u evidenciju šumarije.

Kako 24sata doznaje, ona je mito navodno primila jer joj je trebao novac za novi auto i sinovljev fakultet.

Index je došao i do detalja razgovora između nje i poduzetnika Maria Jankovića, kojeg se tereti da je mozak operacije koji je podmićivao 15-ak djelatnika Hrvatskih šuma.

U razgovoru nje i Jankovića koji je tajno snimljen 1. srpnja ove godine nešto prije 12 sati, čuje se kako dogovaraju dinamiku isporuke trupaca, ali i kako mu Lončarić-Bartula savjetuje da poveća količine u Šumariji Vrbovec. Nekoliko dana kasnije, 4. srpnja ove godine, njih dvoje snimljeni su i bubom koja je bila ubačena u Jankovićev automobil. Janković joj je tada predao i mito. Prvo je izašao iz auta i sprejem označio koje trupce želi, a onda joj u autu dao 300 eura. Ona mu se navodno žalila na nedostatak novca za kupnju novog vozila te na visoke troškove fakulteta koji je pohađao njezin sin. 

HRVATSKE ŠUME Evo kako se kupuju trupci u Hrvatskim šumama: 'Jedan, dva, tri... tisuću evo ti'
Evo kako se kupuju trupci u Hrvatskim šumama: 'Jedan, dva, tri... tisuću evo ti'

11. srpnja joj je dao ukupno 1.900 eura uz uputu da pola  da osobi čiji identitet za sada nije utvrđen. I 18. srpnja joj je Janković navodno predao 1.800 eura mita uz 50 eura ‘dečkima za pijaču’.

U jednom od razgovora ona mu je rekla da je zadovoljna kako posluju, na što joj je on rekao da mu ništa ne govori preko telefona nego da mu samo javi kad dođu trupci.

Podsjetimo, tereti ga se da je davao mito kako bi njemu i tvrtkama za koje je urgirao djelatnici Hrvatskih šuma preko reda isporučili najkvalitetnije trupce hrasta uz to što su prihvaćali neosnovane reklamacije trupaca i tako skupu drvnu građu prodavali kao škart. Uskok još nije objavio za koliko su oštećene Hrvatske šume.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025