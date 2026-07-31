Zagrebačka policija i dalje provodi očevid na autocesti A1 iz smjera Jastrebarskog prema Zagrebu gdje je u petak ujutro vozač ušao u krivi smjer i izazvao prometnu nesreću
VIDEO SUMRAK PAMETI Uletio kamionom u suprotni smjer na A1, jurio pa zakačio drugi auto...
Vidio sam ga kako juri i odmah nazvao policiju. Bio je u zaustavnom traku, nije ni pokušao stati, ispričao nam je čitatelj 24sata koji je u petak ujutro snimio vozača manjeg kamiona kako juri u suprotnom smjeru nedaleko od Lučkog.
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Dodao je kako je vidio da su na vozilu strane tablice.
Policija je odmah reagirala, no sumanuti vozač je u međuvremenu uspio izazvati i prometnu nesreću. Zakačio je jedan automobil, čiji je vozač normalno vozio u desnom traku u smjeru Zagreba.
- Oko 8.30 sati imali smo dojavu o prometnoj nesreći koja je bila na autocesti A1 iz smjera Jastrebarskog prema Lučkom. Kamion, koji je vozio u suprotnom smjeru udario je u drugo vozilo. Nastala je materijalna šteta i ozlijeđenih nema - rekli su kratko iz policije.
Promet se zasad odvija bez poteškoća.
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