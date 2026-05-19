Sunčana srijeda, temperature do 26: Poslijepodne promjena

Srijeda donosi većinom ugodno i proljetno vrijeme, uz dosta sunčanih razdoblja, posebno na Jadranu gdje će prevladavati pretežno vedro nebo. Ipak, stabilno vrijeme neće potrajati cijeli dan jer se u drugom dijelu dana očekuje jači razvoj oblaka, javlja DHMZ. U unutrašnjosti zemlje poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Jutarnji sati u nekim će krajevima biti obilježeni maglom, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez.

Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab, dok će na istoku povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu će pak dominirati umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a u Dalmaciji će povremeno biti i jakih udara.

Temperature će se kretati u pravim proljetnim okvirima. Najniže jutarnje vrijednosti bit će između 6 i 11 stupnjeva, dok će na obali i otocima biti nešto toplije, od 11 do 16 stupnjeva. Tijekom dana očekuje se porast temperature na vrijednosti između 21 i 26 stupnjeva.

Zbog pojačane bure izdano je žuto upozorenje za područje Velebitskog kanala, gdje su u jutarnjim satima mogući udari vjetra do 65 kilometara na sat. Tijekom cijelog dana na snazi ostaje žuto upozorenje i za južnu te srednju Dalmaciju, gdje bura lokalno može dosezati i do 75 kilometara na sat.