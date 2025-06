Niz sunčanih i vrućih dana je pred nama, bit će i do 33 °C!

Nakon kratkotrajnog predaha i nevremena koje je zahvatilo Jadran, Hrvatsku ponovno očekuje razdoblje stabilnog i sunčanog vremena uz porast temperatura. Prema prognozi meteorologinje Katarine Katušić, mag. phys. iz DHMZ-a za HRT, u narednim danima dominirat će ljetni uvjeti s ponekim kraćim osvježenjem, osobito prema kraju tjedna.

Na istoku zemlje srijeda počinje uz promjenjivu naoblaku, ali se tijekom dana očekuje sve više sunca. Dnevne temperature bit će između 28 i 30 °C, a jutarnje u rasponu od 15 do 17 °C. Vjetar će većinom biti slab.

U središnjoj Hrvatskoj slični uvjeti – prijepodne umjerena do povećana naoblaka, a poslijepodne razvedravanje, posebice prema sjeveru. Temperature će varirati između 27 i 30 °C, a jutro će biti svježe, s temperaturama od 14 do 16 °C.

U Gorskoj Hrvatskoj jutro donosi nešto niže temperature, dok će danju biti sunčano, uz povremenu umjerenu naoblaku. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, a bura će povremeno jačati na udare, posebice podno Velebita, no već sredinom dana očekuje se slabljenje i okretanje na sjeverozapadnjak. Dnevne temperature na moru do 30 °C, u gorju do 27 °C.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano i vruće vrijeme. Na obali se očekuju tople noći, dok u unutrašnjosti postoji mogućnost kratkotrajnih lokalnih pljuskova u poslijepodnevnim satima. Bura će oslabjeti, a zamijenit će je slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito.

Na krajnjem jugu zemlje očekuje se smanjenje bure tijekom dana, uz prijelaz na umjeren zapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnje temperature kretat će se između 20 i 24 °C, a dnevne bi mogle dosegnuti i do 33 °C, uz pretežno sunčano i suho vrijeme.

U drugom dijelu tjedna na kopnu će prevladavati sunčano vrijeme, no u petak se očekuje kratkotrajno naoblačenje, uz mogućnost mjestimične kiše, osobito u prvom dijelu dana. U četvrtak bi u unutrašnjosti Dalmacije mogao pasti pokoji pljusak. Petak će donijeti sjeveroistočni i sjeverni vjetar koji će donijeti kratkotrajno osvježenje nakon vrućeg četvrtka.

Na Jadranu će se ljetne temperature zadržati do vikenda, uz pretežno sunčano vrijeme. U petak se ponovno očekuje jačanje bure, osobito na sjevernom dijelu obale, dok će u subotu vjetar slabjeti. Unatoč blagom padu temperatura, vrijeme će i dalje biti većinom vruće i stabilno.