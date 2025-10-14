Sunce i oblaci, temperature do 24 stupnja, sve kvari jak vjetar

Hrvatsku u utorak očekuje raznolika meteorološka slika. Na Jadranu i u priobalnim krajevima prevladavat će pretežno sunčano vrijeme.

U unutrašnjosti zemlje, osobito u kontinentalnim krajevima, prijepodne će biti promjenjivo oblačno, no tijekom poslijepodneva očekuju se češća sunčana razdoblja te će uglavnom biti suho. U Zagrebu i okolici u prvom dijelu dana prevladavat će umjerena do pretežna naoblaka, dok će kasnije sunce ipak proviriti kroz oblake. Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren, pretežno sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverozapadni.

Na Jadranu će puhati umjerena bura, koja će podno Velebita povremeno biti i jaka, dok se u drugom dijelu dana očekuje prolazno okretanje vjetra na sjeverozapadni i jugozapadni smjer. Temperature će biti ugodne za ovo doba godine – najviša dnevna u unutrašnjosti između 15 i 18 °C, dok će se na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije živa u termometru penjati do 20-24 °C.

DHMZ je za utorak izdao žuto upozorenje za Kvarner i Velebitski kanal zbog jakog vjetra.

OVDJE pogledajte prognozu po gradovima.