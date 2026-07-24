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Sunce i temperature do 30 °C nas neće dugo maziti: Evo kad stiže grmljavinsko nevrijeme!

Piše HINA,
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Sunce i temperature do 30 °C nas neće dugo maziti: Evo kad stiže grmljavinsko nevrijeme!
Grmljavina praćena kišom zahvatila područje Rijeke | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
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U nedjelju i ponedjeljak promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni...

Bit će pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Tijekom prijepodneva više oblaka u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslijepodne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda u petak.

Foto: DHMZ

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura, još prijepodne mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 26, a na Jadranu 27 i 30 stupnjeva Celzija.

Vrijeme za vikend 

Subota će biti pretežno sunčana, a u Dalmaciji i vedra. U unutrašnjosti će jutro biti poprilično svježe, uz temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, dok će se na Jadranu kretati između 18 i 21 stupanj. Tijekom dana bit će osjetno toplije, uz najvišu temperaturu između 27 i 30 stupnjeva. Puhat će slab do umjeren, uglavnom jugozapadni vjetar. Na Jadranu će nakon jutarnje bure zapuhati umjeren sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

U unutrašnjosti će subota biti sunčana, dok će nedjelja početi uz djelomice sunčano vrijeme. Tijekom dana očekuje se jače naoblačenje, a do večeri će mjestimice biti pljuskova s grmljavinom.

Kiše i pljuskova bit će još u prvom dijelu ponedjeljka, nakon čega se očekuje postupno smirivanje vremena i prestanak oborina. U nedjelju će puhati umjeren do jak jugozapadni vjetar, a u ponedjeljak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura bit će u porastu, dok se najviša dnevna neće znatnije mijenjati.

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Na Jadranu će subota i veći dio nedjelje biti pretežno sunčani. Promjena stiže potkraj nedjelje, kada su mjestimice mogući kiša, pljuskovi i grmljavina. Nestabilno će biti i tijekom prvog dijela ponedjeljka, a lokalno može pasti i obilnija kiša.

Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, dok će u nedjelju ponegdje zapuhati i jako jugo. Temperatura će ostati bez veće promjene.

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Komentari 1
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